"Aún somos mayoría": Petro dice que "aquí no pasará lo de Castillo” y lanza advertencia a ministros

En medio de las marchas de este 7 de junio, convocadas para apoyar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario se dirigió a los ciudadanos que se movilizaron en Bogotá y aseguró: “Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo”.

“El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó”, manifestó.

También hizo un llamado al Congreso respecto a las reformas propuestas por su gobierno. “Les gritamos desde aquí, con la Plaza de Bolívar casi llena, con la carrera Séptima casi llena, con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos, les solicitamos, con todo el respeto, les solicitamos de nuestra propia humildad, desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, manifestó el presidente Petro ante decenas de personas reunidas frente a la Casa del Florero.

El jefe de Estado se encontraba acompañado de su esposa, Verónica Alcocer, y la vicepresidenta Francia Márquez.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. ¿El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud?”, señaló el mandatario, al cargar de nuevo contra los periodistas.

El presidente también cuestionó las encuestas sobre su gestión. “Nos sacaron unas encuestas mentirosas, sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas, las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia. Quieren destruir el apoyo popular del gobierno porque quieren tener un gobierno solo”.

Y luego manifestó: “Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo, esta manifestación lo notifica: si se atreven a destruir la democracia, el pueblo construirá la democracia en Colombia. Si se atreven, y no importa qué me pase, a destruir el gobierno popular, el pueblo volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder”

Aseguró que “si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular”.

“A veces temía: '¿será que me he quedado solo, será que se me fue la mano?'. A veces me daba miedo, temor, y este acto, este día, me reafirma en el camino que tenemos que tomar, el camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia”, manifestó.

Señaló que el pueblo vigilará a los ministros y quien no cumpla el mandato popular se va. “Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ustedes lo vigilarán”, subrayó Petro.

El mandatario expresó que “el gobierno no esperaba tanta gente” durante esta jornada. “La próxima vez tendremos una tribuna más bonita, el gobierno no esperaba tanta gente. Aquí se demuestra, esas sí son pruebas. El gobierno tenía desconfianzas, ni equipo de sonido puso y se me acabó la voz. Escogeremos el lugar donde pueda caber nuestro pueblo. La Plaza de Bolívar está llena y la carrera Séptima, hasta donde alcanza mi vista, está llena”, indicó.

El presidente Gustavo Petro pidió al pueblo seguirse manifestando y no dejar solo a su gobierno. “Quiero que hagamos un compromiso: este gobierno hasta la muerte estará al servicio de ustedes. Ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle, llegó el momento de luchar con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la cultura, nosotros no vamos a luchar con armas (...) No nos dejen solos, acompañen, luchen, llegó el momento de juntarnos”, puntualizó.

También se refirió a supuestas chuzadas al Pacto Histórico en campaña: “No lograron encontrar ni 10 segundos en los que el candidato Petro hablase de alguna irregularidad, pronunciase una simple grosería o estableciese que su campaña se estaba haciendo de manera deshonesta. Ni un segundo porque tienen un presidente honesto y les da rabia, tienen un presidente que no se deja chantajear, un presidente que no se orina en los pantalones si el más rico de Colombia lo invita a almorzar”.

El mandatario, que dijo ser "sirviente del pueblo", también anunció cuál será su próximo viaje y anticipó que puede significar una era de paz “sin retroceso” para Colombia. “Mañana voy a Cuba y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia, voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país”, señaló.