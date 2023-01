Autoridades ofrecen recompensa por información de responsables de ataque a vicepresidente de la UP

César Plata se encontraba en su vivienda en el barrio La Isla, en Altos de Cazucá, cuando hombres armados le dispararon en tres ocasiones.



#NoticiasCaracol Autoridades del municipio de Soacha ofrecen recompensa a quien dé información sobre responsables del ataque al vicepresidente de la Unión Patriótica, César Plata, ocurrido anoche en su casa https://t.co/MlXBLQfL9o pic.twitter.com/iVReVwP8ji — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 2, 2018

El hecho ocurrió en la noche de este viernes a las 8:30 de la noche. El dirigente de la Unión Patriótica fue trasladado de inmediato al Hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca, allí se encuentra hospitalizado en la zona de urgencias.

“Ustedes tienen que hacer algo, tenemos un territorio manejado por paramilitares y las autoridades civiles y militares no hacen nada. Necesitamos que no garanticen la protección de los habitantes humildes de Cazucá”, comentó Aída Avella, presidenta y senadora de la UP, tras el atentado en contra de Plata.



A cesar plata de la UP sobreviviente de un atentado anoche en Soacha hay que trasladarlo a Bogotá. Está afiliado a la EPS convida. Aspiramos a la intervención urgente del Ministro de Salud y de Defensa. — Aída Avella E (@AidaAvellaE) September 1, 2018

Las autoridades están en la búsqueda de las personas responsable de los atentados, como lo comento el general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional.