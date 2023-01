“Benedetti quería ‘joder’ a Lombana”: Juan Carlos Madero prendió el ventilador

El testigo le dijo a la Fiscalía que en diez oportunidades se reunió con el senador. El congresista tachó de montaje los señalamientos del ingeniero.

Los encuentros, según el relato del hombre señalado de ser el enlace del político con la red ilícita de interceptaciones, habrían comenzado a finales de octubre del año pasado.

Para el fiscal del caso, en esa primera reunión es muy posible que se pidiera interceptar al abogado Jaime Lombana, a quien identificaban como ‘Gordo’.

"El señor Benedetti, la mano derecha del señor Benedetti y la esposa del senador Benedetti; le expliqué los servicios que tenía y él me pidió lo siguiente: la protección de los teléfonos de él y de su esposa y adicionalmente solicitó la investigación del celular de Jaime Lombana de quien me entregó el número celular, con el fin de encontrar algo para usarlo en contra de él. Me dijo: ‘yo lo que quiero es joderlo’”, leyó en la audiencia Daniel Hernández, fiscal del caso.

Dice el ingeniero, hoy capturado, que por estos servicios ilícitos a Benedetti le cobraron siete millones y medio mensuales.

Según el dueño de Quarkcom, el senador exigió resultados antes de que finalizara el 2017, y al tiempo, información del hijo del abogado, a quien siguieron durante cuatro semanas por orden del coronel Jorge Salinas.

"Que quería ver si consumía algún tipo sustancia o estuviera en algún tipo de pelea. Por este trabajo se cobraron $40 millones de pesos", señaló el testigo.

De los seguimientos al fiscal general Néstor Humberto Martínez, y su entorno familiar, dijo lo siguiente:

"La búsqueda de unas fechas específicas, su señoría; adicional a eso, también se solicita buscar conversaciones en relación a recoger unos dineros para campaña. Ese es el número de Faro para esa época".

A Faro, como era denominado el fiscal Martínez, también le ordenaron chuzar el teléfono de su esposa.

El último encuentro entre Benedetti y Madero, según la Fiscalía, quedó grabado.

En total, dice la Fiscalía, por orden del senador Benedetti, se habrían interceptado siete números telefónicos y dos correos.

Benedetti se defiende

Como un montaje para obtener beneficios jurídicos describió el congresista las declaraciones de Juan Carlos Madero a la justicia.

El senador fue tajante en que las supuestas reuniones para organizar escuchas ilícitas nunca existieron.

“Este es un tema personal. No puede ser que de 175 carpetas solo haya audiencia y testigo para mí. Lo único que veo es que como se les cayeron todas las mentiras, recuerden que esto empezó con Guatibonza, resulta que ahora buscan al sexto eslabón de la cadena para sustentar todas las pruebas que se les cayeron la semana pasada”, señaló el congresista.

