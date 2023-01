¿Beneficiaría a Andrés Felipe Arias una extradición a Colombia?

Algunos expertos creen que en el país podría pelear una segunda instancia y pedir un descuento en su condena del tiempo que ha estado preso en EE. UU.

Mientras que en Estados Unidos creen que el exministro de Hacienda podría tener en la figura del asilo político su última carta para evitar una extradición a Colombia, otros expertos creen que Arias, condenado a 17 años de cárcel por el caso de corrupción conocido como Agro Ingreso Seguro, podría beneficiarse de su regreso al país.

Extradición de Andrés Felipe Arias parece inminente En el Congreso, por ejemplo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, considera que con su compañero de colectividad se cometió una injusticia y propone un acto legislativo que garantice la segunda instancia “retroactiva”.

“Con el doctor Andres Felipe Arias se cometió una gran injusticia está pagando lo que no cometió. De manera que yo deseo lo mejor para él y esperar que ojalá las cosas se mejoren en su favor. Yo diría que hay que insistir en la segunda instancia y como cosa excepcional no para Arias sino para todos los que están allí que sea retroactiva por que quienes no tuvieron esa oportunidad el Estado tiene que darles esa oportunidad”, indicó Macías.

El senador Eduardo Maya agrega que en su país puede solicitar el derecho de impugnación y que se le descuente de la pena el tiempo que ha pagado de cárcel en los EE. UU.