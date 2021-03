Beneficios de la iniciativa sobre trabajo en casa que el Senado aprobó en último debate

El proyecto de ley de trabajo en casa aprobado por el Congreso de la República deja claro que la jornada laboral no podrá ser superior a las ocho horas, crea el subsidio de conectividad de 106 mil pesos y la desconexión laboral para evitar abusos.

“El empleador tendrá que abstenerse de dar instrucciones u órdenes después de la jornada laboral, se garantiza el descanso del trabajador para que pueda conciliar su vida familiar, se garantiza el cumplimiento de los descansos”, asegura Carlos Fernando Motoa, ponente del trabajo en casa.

#PlenariaSenado_Mixta | Con 91 votos por el sí y 0 por el no, ha sido aprobado en su totalidad el Proyecto de Ley 352 de 2020 Senado, 429 de 2020 Cámara. “Por el cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones”. pic.twitter.com/ppXtis7x3f — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 24, 2021

Además, establece que el empleado tendrá las mismas garantías como si estuviera en su puesto de trabajo original.

“No cambia las condiciones originales, no cambia los salarios, no cambia las horas extras, no cambia todos los aspectos inherentes al contrato”, explica Richard Aguilar, otro de los ponentes.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que se trata de proteger a los empleados no solo en la pandemia.

Agregó que la cifra de funcionarios trabajando desde casa llegó a 3.500.000.