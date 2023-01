“Busca votos diciendo mentiras”: rifirrafe entre Claudia López y Hollman Morris por metro de Bogotá

El ambiente volvió a ponerse tenso entre candidatos durante un debate sobre movilidad. Acusan a la exsenadora de no respetar pacto de no agresión.

Y es que, durante la discusión, Claudia López dio a conocer un documento según el cual el metro subterráneo no es viable para Bogotá.

"Buscar votos diciendo mentiras. El metro subterráneo no tiene estudios y no tiene plata. No tiene estudios de ingeniería de detalle. El documento que estoy entregando lo certifica", dijo la aspirante por la Alianza Verde.

Morris se defendió: "Claudia, te pido respeto nuevamente. No hago política con mentiras. El documento que tú entregas, firmado por la Financiera de Desarrollo Nacional, pues para tu información, la Financiera de Desarrollo Nacional no hace metros".

Por su parte, Miguel Uribe opinó que "desde hace años hemos planteado que el metro subterráneo es inviable por costos y por ejecución".

Carlos Fernando Galán aseguró que lo de Claudia López es válido decirlo, pero sin descalificar a los demás personalmente.