Caliente debate en Cámara por el proyecto que busca la cadena perpetua para abusadores de niños

El rifirrafe ocurrió en medio de la discusión que alertó al gobierno sobre el crecimiento de las cifras de violencia sexual infantil.

En medio de la discusión, el representante a la Cámara por Cambio Radical Erwin Arias señaló que “el 20 de julio estuvo el presidente Duque y todos lo aplaudimos porque anunció que iba apoyar la prisión perpetua para violadores y abusadores de niños, pero ¡Oh, sorpresa! cuando estamos en el debate en la Comisión Primera, el gobierno brilla por su ausencia".

Margarita Restrepo, del Centro Democrático, respondió que “no permito ni que usted ni que nadie utilice los niños como un instrumento demagógico”, pero sus declaraciones subieron de tono cuando la representante Restrepo arremetió contra el partido FARC.



Cuestionó “¿Por qué están aquí las personas de las FARC que han violado y que han hecho masacres donde la mayoría de las víctimas han sido niños?”.

Al respecto, Sergio Marín del partido exguerrillero, pidió que “la doctora Margarita Restrepo se calme un poquito, que proponga soluciones”.

Esta discusión se dio en el marco del debate de control político por el alarmante aumento de la violencia sexual infantil. La representante que citó al debate, Ángela Sánchez, señaló que en los últimos años la cifra de violencia contra los niños no ha disminuido. Por el contrario “han aumentado un 25%”.

El 2018 fue el año más crítico, “con una cifra de 22.794 exámenes médicos legales realizados por presunto abuso sexual”, apuntó.

Ante los datos, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó que se hace “necesario como estándares mínimos para los condenados restructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza en los centros de reclusión para que sean tomados como forma de resocialización y no como simples factores de reducción en la pena".

"Hay 126,000 investigaciones en curso en los últimos seis años. Hay 43 centros especializados en todo el país para recepción de voces de víctimas relacionados. Los abusos y que suman más de 500 los fiscales que trabajan en la temática en el largo y ancho del territorio nacional", Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y adolescencia.

Por ahora en la Comisión Primera de la Cámara se encuentra empantanado el proyecto de acto legislativo de cadena perpetua para abusadores de niños.

