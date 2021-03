Camilo Romero habla de su aspiración presidencial: “en el país matan a quien piensa distinto”

El precandidato presidencial Camilo Romero habló con Noticias Caracol de qué lo diferencia de otros aspirantes al Gobierno. Según él, “en este país asesinan a quien piensa distinto. No van a ser capaces de intentar detener opciones políticas nuevas y distintas bajo esos mecanismos”.

¿Qué lo hace distinto de otros candidatos como Sergio Fajardo?

Creo que un origen, un recorrido y por supuesto una proyección a futuro. No somos los nacidos en cunita de oro, venimos del común de la ciudadanía de este país, somos ciudadanos de a pie, pero hemos hecho un recorrido también. Pasamos por el Senado de la República y allí llegamos, no a acomodarnos, no a acoplarnos al tapete rojo, sino que incluso propusimos la revocatoria de un Congreso que no le sirve al país, que van unos intereses particulares por encima de unos intereses colectivos y allí logramos nuestra primera oficina pública abierta y visible para rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía. Estamos hablando ya de 11 años. Tumbamos los muros, las puertas eran de vidrio, absolutamente cristal. Una urna de cristal desde el espacio más oscuro de la democracia, que es ese Congreso de la República que los colombianos sienten tanta aversión a ese lugar. Desde allí propusimos una rendición de cuentas permanente semanal. La primera foto de ausentismo en el Congreso de la República fue por nosotros en las incipientes redes sociales de aquel entonces del año 2010.

Luego pasamos del Congreso de la República a una precandidatura presidencial acompañados de la ciudadanía. Estábamos compitiendo con Enrique Peñalosa, John Sudarsky…

¿Usted es antisistema, que el existir en la política es ir en contra de las instituciones democráticas establecidas?

Somos contrapoder para generar nuevos poderes que refuercen la institucionalidad democrática de Colombia. Creemos que ha fallado un sistema en Colombia, hay que reiniciarlo. Ha fallado de manera contundente para darle resultados positivos al ciudadano de a pie.

En el proceso que hay en su contra en la Corte Suprema de Justicia, seguramente va a estar flotando durante la campaña. La pregunta es ¿qué hace Camilo Romero lanzándose, teniendo una imputación en la Corte?

Estar en la Corte es una garantía superior a dejar todo esto en manos de la Fiscalía. Hemos visto cómo el aparato político ha permeado los organismos de control de la justicia en este país.

Hablemos de manera clara, en este país asesinan a quien piensa distinto. No van a ser capaces de intentar detener opciones políticas nuevas y distintas bajo esos mecanismos. El mecanismo más perverso, el que conocimos ya de Néstor Humberto Martínez. ¿Acaso no fue él quien puso un petardo, una bomba gigantesca al proceso de paz? Pues lo mismo que hizo con la paz lo ha hecho con la justicia y lo hace con la democracia, intentado imputar a gobernadores en su época. Hay una persona que sale de la Fiscalía y da una entrevista en su momento al diario El Espectador y dice ‘la orden era imputar gobernadores’. En medio de todo eso que es una manta de duda a todo el mundo para que negocie con ellos arrodillados, pues surge desde el sur esta voz, que es una voz de dignidad, que no nos arrodillan.

A las propuestas alternativas como la que usted está planteando, les van a dejar el discurso social y en ese simplismo que hemos convertido la política, se asume que el discurso social ya lo tiene Gustavo Petro. Todos van a entrar en ese discurso. ¿Cuál va a ser la diferencia del suyo?

Lo transitado. No estamos en esos viejos paradigmas. Y por lo hecho en el gobierno departamental de Nariño. Logramos pasar al departamento de segunda categoría a primera, logramos pasar el departamento del puesto 23 del índice fiscal de desempeño al tercero. Lo hecho en Nariño fue duplicar la inversión social para nuestros y mujeres del departamento. Son acciones concretas que también van el camino simplista de decir los gobiernos alternativos, nuevos o distintos son los del asistencialismo, de entregar la plata. Nosotros sacamos al departamento de ley 550, era menor de edad frente al Gobierno y en nuestro gobierno logramos pagar incluso todas las deudas que tenía el gobierno de Nariño. Es una pena que ahora estén pensando en endeudar de nuevo el departamento.

Yo hago parte de una ciudadanía cansada de eso, de ciudadanos indignados que creemos que el camino no puede seguir siendo esta mirada o esta otra en medio de una diversidad. La diversidad nuestra como país, como región. Lo nuestro no va en ese dilema de derecha o izquierda y ahora un centro que hay que hay que llenar de contenido porque está vacío, sino que somos una diagonal para tratar de encontrar un nuevo camino para este país.

La gente quiere la acción política en concreto. Quisiera ver a esa coalición de sectores alternativos en Puerto Wilches, parados diciendo ‘no al fracking en Colombia’. Los quisiera ver al lado de tantas luchas sociales y ambientales de este país. El liderazgo político ya no es el de la mirada de una ciudadanía que está esperando al Mesías. Hoy si acaso los liderazgos políticos del nuevo momento deben estar a la par de la ciudadanía, al lado de la gente. Aquí la posibilidad de cambio no puede quedarse en retórica y tendremos que lograr juntarnos en algún momento para derrotar al viejo poder.

Hoy le decimos al país aquí hay una opción de cambio, hay un nuevo camino para este país.