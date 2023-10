Canciller Álvaro Leyva le pide al embajador de Israel pedirle excusas a Petro "e irse"

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, publicó este lunes 16 de octubre un mensaje en su cuenta de X en el que exigió: “A Gustavo Petro, Presidente de Colombia, se le respeta”, palabras que dirigió al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, con quien el mandatario ha sostenido un cruce de mensajes a través de X a raíz del conflicto palestino-israelí.



En el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores, este recalcó que el jefe de Estado colombiano es “autor de la Doctrina de la Paz Total para su país y el mundo busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están”.

A @petrogustavo Presidente de Colombia se le respeta. Autor de la Doctrina de la Paz Total para su país y el mundo busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

Poco después, Álvaro Leyva escribió otro mensaje dirigido a Dagan, manifestando que “la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, Presidente de la República”.

“Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego”, añadió.

La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

Y es que en uno de los últimos mensajes de Dagan hacia el presidente Petro, el diplomático israelí respondió en tono sarcástico una publicación del gobernante colombiano.

Publicidad

El jefe de Estado escribió en su red social: “Dicen que apoyo a Hamás, como antes decían que apoyaba a las FARC. Hamás es el invento de la Mossad para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo. El terrorismo, como decía Habermas, como toda violencia, es la ausencia de comunicación. Reemplazar el dialogo entre pueblos dignos para reemplazarlo por el puro apartheid y la represión, solo crea el terrorismo desesperado y asesino. El final del terrorismo es uno: abrir los caminos de comunicación entre los pueblos”.

La respuesta del embajador de Israel en Colombia no se hizo esperar: “Es cierto, señor presidente Gustavo Petro. Como usted escribió en este trino, efectivamente Hamás es un invento de la Mossad”.

Renglón seguido, en un tono sarcástico, el diplomático hizo referencia a "descubrimientos" hechos por parte de los servicios de inteligencia de Israel.

Publicidad

“Los Sabios de Sion fundaron el Clan del Golfo. Todavía hay judíos, con nariz grande y aguileña, que mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, escribió.

La situación entre Israel y Colombia se ha vuelto tensa por las declaraciones que el presidente Petro ha hecho sobre el conflicto palestino-israelí.



El domingo 15 de octubre, el estado israelí tomó la decisión de “detener las exportaciones de seguridad a Colombia”, decisión tomada en medio de una “conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana”.

Lior Haiatm, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que las declaraciones del presidente Petro “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

El presidente Gustavo Petro respondió de manera inmediata a la publicación con el siguiente mensaje: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia”.

Y puntualizó: “Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente soberano y justo”.