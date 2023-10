Cancilleres de Colombia e Israel hablaron telefónicamente: acuerdan no seguir lanzando pullas en X

Durante el encuentro del presidente Gustavo Petro con el embajador de Israel , Gali Dagan, se acordó una conversación entre los cancilleres de los dos países, la cual tuvo lugar este viernes, 20 de octubre de 2023.



El contacto se hizo vía telefónica. El canciller Álvaro Leyva dialogó con el jefe de la diplomacia de Israel, Eric Cohen, para hablar de la tensión diplomática de los últimos días como consecuencia de la posición que asumió el presidente Gustavo Petro frente a la guerra entre Israel y Hamás y por las críticas que recibió internacionalmente al no condenar el ataque terrorista de este grupo.

La Cancillería colombiana informó que fue un diálogo que superó los 20 minutos y se hizo en los mejores términos. La estrategia diplomática del gobierno fue más allá, las futuras comunicaciones con Israel y Palestina solo se harán vía diplomática y no en redes sociales para evitar más choques que afecten las relaciones.

Para algunos analistas, la reunión del presidente Gustavo Petro con los embajadores de Israel y Palestina es un movimiento diplomático necesario que apacigua los ánimos.

“Es realmente un intento deliberado, serio, creería yo, por intentar restablecer las relaciones tanto con Israel como con el mundo occidental que apoya a Israel”, argumentó Carlos Patiño, analista de la Universidad Nacional.



“Se despejan los rumores, la posibilidad de que haya un rompimiento de relaciones entre Israel y Colombia, que era lo que se había especulado a raíz de una serie de trinos desafortunados tanto del embajador Leyva como del embajador israelí”, anotó Mauricio Jaramillo, analista internacional.

Sin embargo, los expertos consideran que algo faltó. “Deja sin resolver aún el asunto de la condena al ataque terrorista de Hamás, y aquí hay que recordar que no es incompatible ni contradictorio condenar el ataque terrorista de Hamás y a la vez defender la seguridad de los civiles palestinos”, agregó Patiño.

“Era importante para Petro tener un gesto de solidaridad con los palestinos, se le había pedido que se reuniera con el embajador y se avanzara primero con el envío de ayuda humanitaria a Gaza y segundo con la apertura de una embajada colombiana en Ramallah”, explicó Jaramillo.

El analista Pedro Viveros aseguró que la reunión sirvió para que el presidente Gustavo Petro se saliera de una cápsula de dos escenarios, el político y el diplomático.

“El político, porque él es un defensor progresista de la visa palestina, pero no había rechazado, hasta el momento por las vías de la diplomacia, esos ataques terroristas. En este momento parece que el presidente se desencapsuló y está dividiendo su ideología, por un lado, y por otro acercándose a resolver el problema por la vía diplomática”, enfatizó Viveros.