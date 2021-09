Candente debate de moción de censura contra Karen Abudinen: “Usted es corrupta o incompetente”

En la mañana de este viernes, 3 de septiembre de 2021, la plenaria de la Cámara de Representantes dio inicio al debate de moción de censura a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen .

La sesión matutina estuvo marcada por fuertes señalamientos a Karen Abudinen, quien fue citada al Congreso para responder por el escandaloso contrato con Centros Poblados.

A dicha unión temporal se la pagaron 70.000 millones de pesos como anticipo para ejecutar un proyecto de conectividad a internet en zonas apartadas de Colombia, pero el dinero no aparece.

“La plata no salió del país, ministra, o por lo menos no ha salido de manera legal. Esa plata no ha salido del país de manera legal”, afirmó Katherine Miranda, citante a la moción de censura a Karen Abudinen.

Y agregó: “Hablemos con la Uiaf, esa plata no está en Estados Unidos de manera legal, no hay una transferencia real de lo que son Centros Poblados hacia Estados Unidos , ministra. ¿Dónde está esa plata, ministra?”.

Los señalamientos fueron escalando de tono con cada una de las intervenciones de los congresistas que cuestionan a Karen Abudinen.

“Ministra, usted es corrupta o es incompetente, una de los dos y todas dos son gravísimas en lo público. Por eso, usted debe responder por esto. Corrupta o incompetente, de ahí no se salva”, sostuvo el representante León Fredy Muñoz.

Por su parte, el parlamentario David Racero fue más directo y, también con vehemencia, dijo que Karen Abudinen es una corrupta. “Ministra, usted es una corrupta”, afirmó.

La intervención de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, está prevista para horas de la tarde, a eso de las 3:00 p. m. Asegura que llegó con documentos para desvirtuar las acusaciones en su contra.

Varios congresistas coinciden en que Karen Abudinen no se robó un peso, pero que sí habría cometido el delito de peculado culposo.