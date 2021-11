Candente debate en Cámara terminó con la no revocatoria de Jennifer Arias de su cargo

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, ganó el pulso político en el Congreso que buscaba tumbarla de su cargo ante la investigación preliminar que le abrió la Corte Suprema de Justicia por supuesto plagio en su tesis de maestría. La bancada de la oposición arremetió contra la parlamentaria.

En relación: Corte Suprema abrió investigación contra congresista Jennifer Arias por supuesto plagio

“Una falta de respeto con las millones de mujeres que en este país salen a trabajar cada día, salen a intentar construir un futuro para ellas y sus familias y que, de manera antiética, a pesar de que hay un derecho al debido proceso, aquí no se cuestiona el debido proceso, pero sí la legitimidad y la honestidad”, manifestó la representante a la Cámara María José Pizarro.

Para el representante del partido Alianza Verde David Racero, no se puede guardar silencio ante lo que el pueblo colombiano está esperando y es la calidad ética de Jennifer Arias.

“Precisamente, respeto lo que estamos pidiendo, respeto por la corporación, respeto por los colombianos, respeto por los estudiantes que se matan estudiando para sacar adelante su título”, expresó, por su parte, la congresista Katherine Miranda.

En contexto: Periodista revela cómo le hizo seguimiento al tema de la tesis de Jennifer Arias

Tras estas declaraciones, la representante Jennifer Arias salió en su defensa.

“Mi nombre, así como el de mi compañera de tesis, fue mancillado sin ni siquiera tener derecho a ser oído. ¿Eso les parece ustedes justo, ético y por eso me van a decir que renuncie? ¿Sí, les parece justo? Yo sé que ustedes no me quieren por ser el del Centro Democrático porque ustedes son de la oposición y es normal”, dijo la presidenta de la Cámara de representantes.

Publicidad

La representanta también insistió en su inocencia.

“Y a mí la universidad nunca y, lo repito, nunca me escuchó, le presenté un derecho de petición pidiendo que me notificara si era investigada y que, además, se me permitiera hablar con la universidad. Derecho de petición que jamás me contestaron y me he enterado de todo a través de comunicados de prensa”, añadió Jennifer Arias.

Tras más de dos horas de debate, el Congreso de la República no votó la revocatoria de la presidenta de la Cámara de Representantes.

Jennifer Arias , en medio de abrazos y del respaldo de la bancada de gobierno, salió victoriosa de este primer juicio político.