Candidata reta a Rodolfo Hernández a demostrar que EE. UU. no le quitó la visa

Claudia Lucero López dice que retirará su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga si el exalcalde prueba que no lo investigan por lavado de activos en ese país.

La supuesta cancelación de la visa estadounidense al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández fue el tema de controversia entre los candidatos a la alcaldía, durante el debate en el Canal TRO.

La aspirante Claudia Lucero López retó al exmandatario a entrar en territorio estadounidense. Dijo que, si no lo hace, el candidato Juan Carlos Cárdenas, al que apoya Hernández, debería renunciar. Ella también apostó su aspiración.

“Si le estorbo tanto, doctor Rodolfo, lo reto a usted y a su familia. Por corrupto le negaron la visa, demuestre que no, entrando a Miami en 72 horas y si no pues que Cárdenas renuncia. Ese es el reto”, indicó.

Días antes, el exalcalde ya había respondido al señalamiento de Claudia Lucero López.

"Otra mentirosa redomada. Que me quitaron el pasaporte y me quitaron la visa… aquí traje el pasaporte y ahorita en Semana Santa estuve en Estados Unidos, en Nueva York. Puras mentiras, no hallan qué hacer", indicó Hernández.

La candidata lo refutó: “Mostró la visa, claro. Pero el reto es que muestre la entrada al gobierno de los Estados Unidos (sic) y que muestre la miseria que tiene en su casa, con su familia”.

Juan Carlos Cárdenas, el candidato al que apoya el exalcalde y quien fue vinculado a la apuesta, criticó lo sucedido.

“Ponerlo como una apuesta como de casino me parece irresponsable y un irrespeto con la ciudadanía. Yo invito a que realmente seamos democráticos”, recalcó.

El plazo dado por la candidata a Hernández vence el próximo viernes en la noche.