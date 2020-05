Agarrón entre gobernador del Magdalena y superintendente de Salud por intervención de hospital

“No me suba la voz ni me agreda”, le decía Fabio Aristizábal a Carlos Caicedo, que no paraba de criticarlo por hacer la diligencia hasta ahora y en pandemia.

La discusión comenzó cuando el superintendente de Salud llegó para intervenir el Hospital Julio Méndez Barreneche.

Al sitio se presentó el gobernador Caicedo, quien con tono de reclamo cuestionó la medida.

Así fue el encuentro verbal de los funcionarios:

CC: Incumplimiento de su palabra. Fui a su despacho en diciembre con el secretario de Salud y le dije, intervenga el hospital. Tiene un pasivo de $45 mil millones.

FA: ¿Qué le preocupa, gobernador? Eso estoy haciendo

CC: La pregunta que yo le hago es por qué durante los cinco años que ha sabido que este hospital es un foco de corrupción y malos manejos en manos de los clanes y respaldados por los parlamentarios que no hacían nada sino patrocinar y con estar esta realidad en el Magdalena, ahora que llegó un Gobierno ciudadano, popular, que vino a recuperar la red pública, llevamos 40 días, usted no hizo esa intervención cuando los Díaz Granados tenían el hospital. Tampoco la hizo en el Distrito en su momento, sino cuando empezó la recuperación del mismo. Ahora lo hace nuevamente aquí, para, estoy seguro, como hizo con la ESE Distrital, entregárselo a la clase política tradicional en un momento en el que el procurador indicó…

FA: ¿Aquí solo habla usted o yo también tengo derecho a responder?

CC: Sobre todo, usted que vino subrepticiamente, sin informarle a la primera autoridad del departamento, porque tal vez usted pretendía que yo no iba a venir con la presencia suya. Afortunadamente me enteré porque usted no me notificó. Aquí estoy con la alcaldesa distrital, con el gerente del hospital, porque solamente quien actúa en la penumbra tiene que dar cuenta de sus actos

FA: No voy a permitir que usted me irrespete. Una intervención no se avisa, gobernador.

CC: Usted me tiene que dejar hacerle varias preguntas.

FA: Esto no es una entrevista.

CC: Yo soy el gobernador del departamento, usted no puede venir aquí a atropellarme. ¡Usted me escucha!

FA: La auditoría se hizo en noviembre y no habíamos podido venir y venimos a hacer la intervención para salvar al hospital, yo no vengo a entregárselo a nadie.

CC: Usted no eche cuento que esto es una intervención politiquera y arbitraria.

FA: No, gobernador, no me voy a dejar irrespetar de usted. Haga las denuncias donde las tenga que hacer, pero a mí no me insulte.

CC: A usted lo voy a denunciar ante la Procuraduría.

FA: Hágalo, gobernador, que esté muy bien.

CC: ¿Por qué el procurador dio la instrucción de que no se intervinieran por los gobernadores y alcaldes y yo hice una prórroga…?

FA: Yo no tengo que responderle a usted nada. Usted no ha hecho sino en sus propias redes publicar el desastre del hospital. No entiendo, venimos a corregirlo, lo vamos a salvar y se queja.

CC: ¿Y por qué no lo hizo antes en manos de otra persona?

FA: Porque yo llevo 18 meses, yo no llevo 5 años.

CC: Pero yo fui a denunciarle esto en diciembre.

FA: Yo no tomo decisiones porque usted me lo pida. Nosotros tomamos decisiones después de hacer una auditoría previa, gobernador.

CC: Permítame hago la intervención y usted interviene con mucho gusto.

FA: Pero parece que no me va a dejar. Desde que llegó no ha hecho sino… Tranquilo y hable calmado que yo lo estoy escuchando. Yo vine con mucho respeto. Gobernador, usted no está entendiendo… escúcheme. Yo no le puede avisar a un gobernante que voy a intervenir, las intervenciones no se anuncian. Segundo, los hallazgos son de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, se hizo la auditoría.

CC: ¿Por qué no intervino en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo?

FA: Gobernador, institucionalmente no tengo los mismos…

CC: Superintendente, le voy a pedir que me deje hablar ante la prensa…

FA: La trajo usted, muy bien… tiene buena convocatoria. ¿Cuál es la diferencia entre enero y febrero? ¿Qué no ha entendido? Uno no informa, gobernador…

CC: No diga mentiras. Usted me dijo a mí en su despacho ‘le voy a informar’.

FA: Gobernador, el hospital se interviene para recuperarlo, esa es la información que tiene que tener el departamento. No me suba la voz ni me agreda, tranquilo.

CC: Usted me dijo que me informaba.

FA: ¿Qué no entiende? Las intervenciones no se informan. Gobernador, el hospital queda intervenido para recuperarlo. Si lo quiere recuperar, bienvenido. El Gobierno tiene toda la intención de salvarlo. No se lo voy a entregar a ningún político. Traigo una persona que acaba de volver.

CC: ¿Lo vimos en la ESE distrital? En la ESE distrital usted puso una cuota del señor Honorio Henríquez Pinedo.

FA: Si usted tiene las denuncias, hágalas. Yo no me voy a desgastar con su show.

CC: Dé la cara, tenga integridad, no se esconda, no se vaya.

FA: No me escondo. No me agreda, gobernador.

CC: Usted es el que está agrediendo al pueblo magdalenense.

FA: Yo vine muy respetuoso, gobernador.

CC: Usted es un irrespetuoso que está arbitrariamente actuando para entregarle este hospital a la clase politiquera. ¿Por qué no hizo la intervención en estos cinco años? ¿O por qué no la hizo en diciembre, enero o febrero? Explique por qué no lo hizo. Es un acto de politiquería para patrocinar la corrupción de la clase política magdalenense que quebró este hospital y todos los hospitales públicos. Si aquí le pasa algo a algún ciudadano relacionado con la pandemia usted es el responsable, porque nos ha quitado la función rectora.

FA: No se quite el tapabocas.

CC: Irresponsable, responda, no sea tan politiquero y arbitrario.