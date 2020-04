Alcalde William Dau se disculpa, pero no con los concejales a los que insultó

“Ellos me volaron la piedra”, dijo al excusarse con los cartageneros por las groserías que lanzó. Afirmó que cabildantes lo irrespetan a él y a su equipo.

El alcalde de Cartagena encendió la polémica en la últimas horas, luego de espetar palabras de grueso calibre contra los concejales de la ciudad, a quienes culpó de la pobreza y miseria de la ciudad.

"Le pido disculpas a la ciudadanía de Cartagena por los términos soeces que utilicé, pero porque fui provocado por el Concejo, por eso fue que los utilicé, ellos me volaron la piedra. Hay que ver las declaraciones anteriores a la mía, no solo el pedacito ese que salió por internet. Les canté la tabla, les dije lo mismo que toda la ciudadanía cartagenera les quiere decir pero no ha tenido la oportunidad, y eso que todavía falta más”, expresó Dau en un video que hizo público a través de Twitter.

“Creo que es una canallada que ante esta pandemia, esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo, los politiqueros estos se dedican es a pescar en río revuelto a ver cómo me meten en problemas, a ver cómo me denuncian, cómo me ofenden, cómo me irrespetan y no solo a mí sino a todo mi equipo de Gobierno”, agregó.

Según el mandatario cartagenero, los concejales citan a sus funcionarios para que entreguen información en tiempo real de lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia en La Heroica, como cuántas camas de hospital hay.

“Estamos negociando, estamos hablando, estamos mirando a quién contratamos, estamos analizando propuestas y ellos ya quieren saber el siguiente paso”, cuestionó Dau.

Asimismo, aseguró que el Concejo trata a los miembros de su administración como unos incompetentes.

“El concejal que dice ‘a mí me eligieron con votos, a ti te nombraron a dedo’, le dijeron a mi gerente de Corvivienda. ¡Qué falta de respeto! A todos los tratan de incompetentes, los interrumpen cuando están contestando, no les permiten interpelar, no les permiten responder a las ofensas, los improperios lanzados por los concejales, y esto ha sido así desde el primer día, no solo con la ley del coronavirus, desde el primer día, con nombramientos, que la meritocracia, que por qué fulanito, que por qué este contrato, que por qué tal asesor”, denunció.

Y subrayó en que no ha habido una sola actuación de su Gobierno “que no haya sido cuestionada por ellos tratando de pintarnos como unos corruptos e ineptos”.

“Yo no tengo rabo de paja, mis funcionarios no tienen rabo de paja, el rabo de paja lo tienen ellos, esos concejales que son los corresponsables de la pobreza y la miseria que afecta a Cartagena. Ellos, como Concejo de Cartagena, tienen la culpa compartida de igual a igual con todos los alcaldes que han pasado por aquí durante muchos años”, señaló.

“Que no vengan ahora a tirárselas de que son los inocentes, los defensores de la ciudadanía cartagenera. El defensor de la ciudadanía cartagenera soy yo, el alcalde William Dau, ellos son miembros de la misma clase politiquera de siempre”, sostuvo.

Asimismo, señaló que los concejales César Pión, Carlos Barrios y Gloria Estrada “me dieron hasta rabo de mico. Miraron la declaración de Barrios: de inepto, de incompetente, de incapaz me trató. Han solicitado a Bogotá que me reemplacen a mí para el manejo del coronavirus porque soy inepto para hacerlo, cuando he sido líder a nivel nacional en el manejo de la crisis del COVID-19. Pero no, ellos quieren pescar en río revuelto”.

Concluyó su discurso diciendo que así como él ofreció disculpas, también lo deben hacer “los concejales que fueron reelectos, que venían desde antes por la pobreza de la cual ellos son responsables”.

El alcalde, William Dau Chamat, presenta declaraciones sobre el incidente ocurrido con el Concejo Distrital de Cartagena en la mañana de hoy, 13 de marzo. [PARTE 1] pic.twitter.com/ogrfZ3wwiY — Alcaldía Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 13, 2020

Horas después, el alcalde agradeció un cacerolazo hecho por algunos cartageneros para apoyar su gestión.

Entretanto, los concejales mencionados por Dau reaccionaron al bochornoso encuentro que tuvieron el lunes.

Pión exigió el mismo respeto que pide el alcalde y cuestionó que los señalara de ser responsables de la pobreza de la ciudad.

Lo vivido en la sesión de hoy fue un triste y bochornoso mensaje para la ciudad. Alcalde @daulaw ¡Le exigimos respeto! Le recordamos que nuestra intención nunca ha sido torpedear su trabajo, sino que su actuación se ajuste a lo que exige la ley y que sea lo mejor para Cartagena. pic.twitter.com/fSUQfsPlXx — César Pión (@cesarpiong) April 13, 2020

Barrios, por su parte, se limitó a publicar una imagen que parece ser una ofrenda de paz para continuar trabajando en que Cartagena logre superar la pandemia del COVID-19.