Duque dice que la paz no le pertenece a ningún líder político

El presidente afirmó que ver a los 31 países miembros de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU en Cartagena era “un espaldarazo” para Colombia.

Iván Duque reiteró ante los embajadores su compromiso con la implementación de los acuerdos de paz y explicó que “los propósitos siguen ejecución. Aquí estaremos también presentando legislación al Congreso para que tengamos una jurisdicción agraria especializada, que conozca las dinámicas de la territorialidad”.

Sin embargo, señaló el reto que enfrenta el Gobierno frente a las víctimas del conflicto armado y es que “no sean revictimizadas por la lentitud de la justicia. Vemos que hay esfuerzos institucionales para acelerarse, pero tenemos que avanzar con más velocidad, reconociendo la independencia de las instituciones”.

La comunidad internacional puso de ejemplo el proceso de paz colombiano, lo que para el mandatario significa “un espaldarazo al ayer, al hoy y al mañana. Es un espaldarazo a una nación que quiere pasar páginas de dolor y construir cada vez más páginas donde veamos el ingenio, la creatividad, la innovación de nuestros ciudadanos”.

El presidente Duque agregó que la paz no le pertenece a ningún líder político.

El representante de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Olof Skoog, manifestó que la contribución de la comunidad internacional al proceso de paz colombiano no basta.

"La UE ha hecho una inversión muy masiva en Colombia, pero no es suficiente, hay que siempre tener una inversión local, los fondos públicos de Colombia, los impuestos, el sector privado también tiene que influir porque si no, no habrá paz sostenible", dijo.