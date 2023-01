Carlos Felipe Córdoba repunta como favorito para ser el nuevo contralor

El candidato contaría con 138 de los 144 votos para hacerse con el cargo. El Presidente Duque se negó a dar un favorito.

En la tarde de este jueves, los partidos que apoyaron a Duque se reunieron con el mandatario en la Casa de Nariño para discutir distintos temas, entre ellos la elección del próximo contralor.

El Partido de la U y Cambio Radical anunciaron que apoyarían a Carlos Felipe Córdoba ya que buscan un candidato independiente que “les dé garantías a todos los sectores y ejerza el cango con absoluta autonomía”.

A este apoyo se unió la movida de los expresidentes Gaviria y Uribe, Germán Vargas Lleras y el exministro Aurelio Iragorri, quienes fueron a la presidencia del Senado para convencer a la bancada del Centro Democrático de apoyar en bloque la candidatura de Córdoba.

Por otro lado, los conservadores y el partido de gobierno anunciaron, luego del encuentro, que el presidente no les había señalado un candidato favorito. “Fue muy claro en no dar guiño, que no quiere contralor de bolsillo, pero tampoco quiere a alguien disparándole desde la 26”, aseguró Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador.

La reunión también sirvió para que las colectividades confirmaran su posición ante el nuevo gobierno. Conservadores y Centro Democrático reconfirmaron su pertenecía a la coalición de gobierno, mientras que Cambio Radical se declaró independiente y la U no tomó ninguna decisión. Llamó la atención que el Partido Liberal no aceptara la invitación hecha por Duque para asistir al encuentro.