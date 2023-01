Carlos Fernando Galán explica por qué concejales de Bogotá pagarán ahora la gasolina de su bolsillo

Con la medida, el Concejo se ahorra $400 millones al año. Sobre esquemas de seguridad, dijo que a cabildantes les harán un estudio para saber si lo requieren.

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, reveló por qué se tomó la determinación de que cada concejal pague con sus honorarios el combustible que consume su transporte. “Si bien no tenemos salario, ganamos bien y podemos pagar de nuestro propio bolsillo”, manifestó.

Para el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, la plata para financiar el combustible ahora “la podemos gastar en acercar a la gente y que la gente incida más en lo que pasa acá y en lo que lo afecta directamente como ciudadano, y no en cosa como la gasolina para los concejales”.

Detalló de dónde salen los casi treinta millones que un cabildante puede ganar al mes: “Los concejales no tenemos salario, tenemos honorarios. Nos pagan por sesión y si uno asiste a todas las sesiones del mes recibe, más o menos, en bruto, $29 millones. Eso obviamente no tiene vacaciones ni nada, pero es significativo, bastante alto, y por eso yo considero que no tiene justificación que a los concejales se les dé, por ejemplo, subsidios de gasolina”.

Así mismo, dijo que “un concejal tiene para un equipo de trabajo que lo apoya en sus labores, asesores, quienes lo apoyan para hacer ponencias o debates. La suma total, con lo que se le paga a esa gente, que son hasta doce personas, es de 39 millones de pesos”.

Esquemas de seguridad

Respecto al tema de la escolta para los concejales, dijo debe ser consultado primero con expertos.

“Seis concejales han manifestado no querer tener protección de la Policía y el resto ha pedido a las autoridades, a la UNP, que hagan un estudio para determinar si tienen o no algún tipo de riesgo (…) los concejales somos una población en la que, si se demuestra que existe un riesgo específico, nos deben dar protección”, explicó.

Indicó Galán que “no puede haber una protección estándar porque no tiene sentido, entonces solamente en el caso de que se demuestre técnicamente que hay un riesgo, que hay una amenaza, que amerita que lo protejan. De resto, no tiene sentido. Tenemos que utilizar mejor los recursos de la ciudad para favorecer a los ciudadanos”.

Aceptó que tiene esquema de seguridad y que, en la campaña a la Alcaldía de Bogotá, se lo “ampliaron por unos riesgos especiales”. Sin embargo, asevera que después de las elecciones renunció a dicha ampliación y “ahorita con el (esquema) que tengo he pedido que lo reevalúen para ver si como concejal amerita que siga con ese esquema o puedo renunciar a él”.

Carlos Fernando Galán finalizó la entrevista en Noticias Caracol con esta frase: “Aquí trabajamos bastante más que el Congreso”.