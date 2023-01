Carlos Holmes se reunió con John Bolton y esto dijo sobre el mensaje de ‘5.000 tropas a Colombia’

“Yo no iba a hacerle un interrogatorio”, aseguró el canciller colombiano, que no confirmó ni descartó si hablaron del apunte.

En la reunión entre Holmes Trujillo y Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, uno de los temas centrales fue la ayuda humanitaria.

El canciller se refirió a la negativa de Nicolás Maduro de dejar entrar los recursos a Venezuela.

“Estaría cometiendo un crimen contra su población, estaría demostrando otra vez la naturaleza usurpadora y dictatorial de ese régimen”, sostuvo Holmes.

Su pronunciamiento se suma al que hizo Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU.: “La gente venezolana necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar, pero los militares bajo las órdenes de Maduro están bloqueando con camiones y tractomulas. El régimen de Maduro debe dejar que la ayuda llegue a la gente hambrienta”.

Entretanto, tras su reunión con Bolton, a Holmes le preguntaron si hablaron del apunte ‘5.000 tropas a Colombia’.

“Yo no iba a hacerle un interrogatorio, iba a conversar sobre lo que son las acciones que conjuntamente estamos diseñando política y diplomáticamente para crear condiciones que permitan que el hermano pueblo pueda vivir en democracia y libertad”, dijo.

El canciller también se reunión con Luis Almagro, secretario general de la OEA.

