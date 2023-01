Carlos Vives, el candidato ideal de Iván Duque para la Alcaldía de Santa Marta

“Ahí se la dejo”, le dijo el presidente al cantante, que lo acompañó en el XXI Foro Interamericano de la Microempresa realizado en Barranquilla.

“Como yo no me puedo meter en política no puedo decir muchas cosas, pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día quisiéramos verlo a usted como alcalde de Santa Marta”, expresó el presidente, quien además resaltó la labor del samario con su fundación Tras la perla.

Vives, a su lado, no pudo evitar reírse del comentario.