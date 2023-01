Carta del partido FARC a la ONU no le gustó ni poquito al Gobierno

La antigua guerrilla solicitó un seguimiento especial a la implementación de los acuerdos, el asesinato de líderes sociales y a la independencia de la JEP.

En la misiva, el partido FARC solicita la permanente vigilancia de Naciones Unidas a lo que califican como matanza sistemática de líderes sociales y agradecen el llamado al respeto de la independencia de la JEP. Además, hay alarma frente a la justicia especial y la ley estatutaria que la reglamenta porque aún no ha sido sancionada por el presidente.

“Por medio de una objeción presidencial que sería prácticamente un golpe definitivo contra la Jurisdicción Especial de Paz. Esperamos no nos queremos apresurar, que el presidente duque fije una posición respecto a la sanción presidencial de la ley estatutaria que ya está sobre su escritorio”, indicó el senador por esa colectividad Julián Gallo.

Ante el documento, el Gobierno decidió no efectuar la reunión de la comisión de seguimiento, verificación e implementación del acuerdo de paz.

“No entendemos que mandarle una comunicación al consejo de seguridad de las Naciones Unidas diciéndoles que se haga algún tipo de convenio o algo de esa naturaleza sea más de lo que nosotros estamos haciendo”, dijo Emilio Archila, alto consejero presidencial para el posconflicto.

Pese a que no se realizó la reunión sobre el acuerdo de paz, Archila dijo que habrá una reunión en dos días, tras analizar minuciosamente el alcance de la carta.

Por su parte, la FARC anuncia el trabajo por un pacto político nacional contra la violencia, con cercanos pero también con lejanos, como el Centro Democrático y el senador Álvaro Uribe.