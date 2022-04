Cartas, pagos y grabaciones: este es el material que estudia la justicia en el caso de Álvaro Uribe

De las pruebas que analiza la justicia en el caso contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos se pueden destacar tres: las cartas de los supuestos testigos aportadas a la Corte Suprema de Justicia que, curiosamente, tenían el mismo tipo de letra; los presuntos pagos que habría hecho el abogado Diego Cadena al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y las grabaciones con un reloj por parte del testigo Juan Guillermo Monsalve.

Las cartas de los reclusos en caso de Álvaro Uribe

El abogado Diego Cadena aportó a la Corte Suprema la declaración escrita de tres internos de la cárcel de Cómbita en contra de Iván Cepeda. Desde el comienzo, llamó la atención del alto tribunal que la letra de la misiva que llevaba la firma del interno Máximo Cuesta fuera idéntica a la de Giovanni Cadavid, otro preso. También hubo alerta por la que envió Elmo Mármol, escrita por una persona y suscrita por otra.

¿Cómo llegaron esas declaraciones al expediente de la Corte sobre Álvaro Uribe?

Fabián Rojas, exasesor de la UTL del expresidente, aseguró haber participado por petición Uribe de una reunión con el entonces director de la cárcel de Cómbita, el coronel Ricaurte, y la abogada Ángela López, su asesora.

El expresidente me pidió que me reuniera con ustedes, que ustedes necesitaban hablar con él. Pues aquí estoy. Entonces él se me identificó, me dijo ‘soy coronel Ricaurte del Ejército, soy en este momento director de la cárcel, le presento a mi asesora’. Fabián Rojas - Noviembre 26 de 2019

Según el exfuncionario, producto de esa reunión, Cadena consiguió los tres manuscritos. Pero cuando el abogado fue interrogado por la Corte olvidó la existencia de ese encuentro. Después entregó versiones contradictorias sobre la misma, razón por la que la jueza que no precluyó el caso del exsenador lanzó un fuerte cuestionamiento: “Tal falta aparente de capacidad de recordar no se acompasa con lo que sobre el particular declaró Fabián Rojas (…) Podría leerse más bien como una forma de mitigar los efectos de las inferencias de participación suya o de Álvaro Uribe Vélez en los delitos imputados en relación con los mencionados testigos”.

Para la jueza, hay evidencias de ofrecimientos de beneficios judiciales de parte del representante del expresidente a los internos y cuestiona que la Fiscalía no haya escuchado en declaración al coronel Ricaurte y a alias ‘Cesarín’, quien habría estado presente cuando se firmaron las cartas.

La togada consideró “que haber obtenido la declaración de alias ‘Cesarín’ sobre los hechos relevantes habría permitido descartar algunas dudas acerca de si era cierto o no que los testigos de la cárcel de Cómbita habían acudido a él para tratar de hacer conocer la versión que decían tener del supuesto encuentro de aquellos con él hoy senador Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave”.

Por ello concluyó que “en cuanto a la hipótesis de autoría o participación del exsenador Uribe Vélez en estos hechos, ha quedado demostrado que contrario a lo afirmado por Diego Cadena, el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para iniciar o continuar con las mismas, ocurrieron desde el mismo día en que acaeció la reunión con Fabián Rojas, Ángela López y el coronel Ricaurte”.

Los pagos a alias ‘Víctor’

Otro de los frentes claves del caso está relacionado a presuntos pagos que habría hecho el abogado Diego Cadena al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. Este testigo denunció antes del 2017 al senador Iván Cepeda.

Sin embargo, en el 2018 sus declaraciones dieron un giro inesperado. Cambió su versión y aseguró que Cadena le pagó por salpicar a Cepeda y como prueba de ello entregó una relación de dineros por 48 millones de pesos. También dijo que el jurista le hizo firmar una carta escrita por el mismo abogado denunciando al senador.

Para la jueza, hay evidencias de quién estaría detrás de esos ofrecimientos.

Existe una prueba directa que indica que Diego Cadena, actuando en nombre de Alvaro Uribe Vélez, ofreció dinero a Carlos Enrique Vélez a cambio de mentir acerca de una supuesta reunión de alias ‘Víctor’ con el senador Iván Cepeda y de los supuestos ofrecimientos que este le hiciera para declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez.

Y agrega:

Existe una hipótesis que señala la eventual materialización del delito de soborno en actuación penal respecto de los testigos alias ‘Víctor’ y alias ‘Diana’ que ejecutó el abogado Diego Cadena con autorización del exsenador Álvaro Uribe Velez.

Por esas razones la jueza desestimó la petición de preclusión de la Fiscalía.

Las grabaciones de Monsalve

El caso judicial contra Álvaro Uribe arrancó en la Corte Suprema de Justicia por las supuestas presiones que estaría recibiendo Juan Guillermo Monsalve. El confeso exparamilitar aportó chats, audios y un video en los que se evidenciarían cómo Diego Cadena y otros emisarios lo habrían buscado para que se retractara de haber dicho que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en la creación del bloque metro.

La Fiscalía compulsó copias contra Monsalve, pero la jueza asegura que ha sido un testigo consistente y que lo buscaron para que se retractara.