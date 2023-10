Ahora no

Caso Álvaro Uribe: Tribunal Superior de Bogotá negó preclusión, pero aún no iría a juicio Como lo había anticipado el propio expresidente Álvaro Uribe, el tribunal no archivó el proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, esto no significa que irá directamente a juicio, como él sugirió. Le contamos qué salidas le quedan.