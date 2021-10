Caso contra Álvaro Uribe: las grabaciones con que abogado de Iván Cepeda busca evitar la preclusión

El expresidente Álvaro Uribe estuvo sentado nuevamente ante el estrado judicial virtual, durante el reinicio de la audiencia en la cual la Fiscalía busca la preclusión del proceso en su contra por presunta manipulación de testigos. Este lunes, 4 de octubre de 2021, el turno fue para las víctimas .

Arrancó con el abogado Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, quien quiso contrarrestar los argumentos de Gabriel Jaimes, fiscal del caso, con grabaciones de llamadas en las que se evidencia, según el abogado, la manipulación de testigos por parte de Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe: Yo le doy un poder a usted.

Diego Cadena: Listo, está bien. Lo hacemos así, todo transparente. Aquí no hay nada que ocultar, presidente.

Álvaro Uribe: Gracias.

“No es usual que un abogado le esté diciendo a su cliente ‘estamos haciendo todo transparente, no nos preocupemos’. Esto está contradiciendo totalmente lo que quiso mostrar la Fiscalía ”, aseguró Villalba.

Por más de dos horas, y con todo tipo de reacciones de las otras personas que hacen parte del proceso, entre risas, sueño y malgenio, Villalba buscó probar que en este caso sí habría delitos y para eso presentó esta otra interceptación al abogado Diego Cadena.

Diego Cadena: Venga lo pongo al día rapidito. Vengo de La Picota, me entrevisté con el señor. Me manda a presentar una disculpa. El doctor Villegas habló con ellos y me dio fe que podía hacer las cosas sin problema y ya me dijo que va a hacer la declaración.

Le dije ‘hágala de su puño y letra, yo no le quiero hacer absolutamente nada, porque esto es un tema que hay que hacerlo muy transparente’.

Álvaro Uribe: Hombre, eso ayuda enormemente, eso ayuda enormemente.

Para el abogado de Iván Cepeda, también habría injerencia del fiscal Jaimes en el caso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

“Dio directriz a los fiscales delegados para que todos los proyectos sobre decisiones de fondo sean enviados a su correo institucional para informar y valorar cada situación con el fiscal Barbosa“, aseguró Villalba.

Entre tanto, una nueva persona pidió ser reconocida como víctima en la investigación. Se trata de la abogada Laura Valentina Muñoz, de quien no se conoce mayor información.