Caso Laura Sarabia: Procuraduría ordenó escuchar a Marelbys Meza y al comandante de la Dijín

La Procuraduría General de la Nación ordenó escuchar a Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia , en el marco de la investigación de las presuntas chuzadas. Además, hizo lo propio con el general José Luis Ramírez Hinestroza, nuevo comandante de la Dijín.

Según la Procuraduría, después de analizar las denuncias que han sido emitidas por los medios de comunicación y establecer las identidades de quienes pudieron haber llevado a cabo estas supuestas interceptaciones “se hace necesario ordenar la indagación previa de conformidad con lo establecido en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 34 de la ley 2094 de 2021, en concordancia con el artículo 82 de la ley 2196 de 2022, para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el procedimiento policial”.

Además, la Procuraduría también practicará una inspección disciplinaria en la Dirección Nacional de Fiscalías “con el fin de obtener la información del despacho judicial dentro del cual se habría ordenado la interceptación del teléfono que identificaron como de la señora Marelbys Meza, aparentemente haciéndola pasar por integrante del Clan del Golfo”.

Lo anterior para “conocer cuál fue el funcionario de policía judicial que solicitó y ordenó la interceptación, así como los argumentos para la misma”.

También se llevará a cabo una “inspección disciplinaria a las salas de interceptación de la Dijín para obtener información sobre el funcionario de policía judicial comprometidos y que realizaron las escuchas y los que tuvieron incidencia en el procedimiento”.

En ese orden de ideas, la Procuraduría indicó que a los testimonios de Marelbys Meza y el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza también se sumará el de Laura Sarabia. Sus palabras se recibirán “por certificación jurada”.

Frente a esta caso de las chuzadas, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional , manifestó que es respetuoso del debido proceso y que la investigación seguirá a cargo de la Fiscalía y la Procuraduría.

Además, recalcó que están revisando los protocolos para las interceptaciones y reveló lo que le dijo la anterior directora de la Dijín cuando fue consultada por estos hechos.

“Hablé con ella y me manifestó que no había sido informada, que no había sido consultada y que había fortalecido los controles en las áreas de interceptación, pero dejemos que la investigación avance y conozca el país finalmente qué pasó”, declaró el general William Salamanca.

En ese orden de ideas, el director de la Policía Nacional agregó que “no todo se hizo a espaldas de la Policía porque aquí cada uno responde por sus actuaciones".

"Pero, insisto, ante estos hechos es la autoridad de la Fiscalía la que debe esclarecer e investigar”, anotó.