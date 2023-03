Caso Nicolás Petro: 'El hombre Marlboro’ negó cualquier contacto con la familia presidencial

La investigación de la Fiscalía por el caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ya tiene avances relevantes que incluyen el testimonio de tres de los implicados que en las últimas horas se presentaron ante esta entidad.

Las pesquisas del ente investigador en el caso de Nicolás Petro, ya están encaminadas en tres ejes fundamentales.

Primero, los testimonios, pues Noticias Caracol conoció que al búnker de la Fiscalía ya se presentaron tres personas, con sus respectivos abogados, que han sido nombrados en el supuesto entramado.

Estas personas no solo entregaron su declaración, sino también algunas pruebas para sustentar su versión.

Publicidad

El segundo eje tiene que ver con el cotejo de los miles de chats, audios y grabaciones entregados por Day Vásquez en los cuales hay otros nombres de presuntos implicados que aún no han salido a la luz pública y que, eventualmente, podrían ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía.

Y el tercero está relacionado con las cuentas de Nicolás Petro, es decir, establecer si con sus ingresos son suficientes para mantener su nivel de gastos.

De los primeros señalados en este entramado está el condenado por narcotráfico Samuel Santander Lópesierra, alias ‘el hombre Marlboro’, quien, según Day Vásquez, habría entregado 600 millones de pesos a Nicolás Petro.

Publicidad

Sin embargo, este martes 7 de marzo de 2023, ‘el hombre Marlboro’ envió un audio a RCN Radio negando cualquier contacto con la familia Petro.

"El 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político. Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, afirmó ‘el hombre Marlboro’

En este caso, los investigadores indagan para establecer si hubo algún delito electoral o un enriquecimiento ilícito.

Por su parte, en las últimas horas, Nicolás Petro indicó que le dio poder a sus abogados, Juan Trujillo y David Teleki, para que representen sus intereses ante todas las autoridades jurisdiccionales e igualmente para “que protejan mi buen nombre y mi honra”.

Informo a la opinión pública y medios de comunicación que le ha dado poder a los abogados @JuanTrujilloC y @DavidTeleki1, para que representen mis intereses ante todas las autoridades jurisdiccionales.



Igualmente para que protejan mi buen nombre y mi honra. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 7, 2023

Publicidad

Otras noticias del día: