¿Casualidad? Congresista de oposición ‘desapareció’ cuando se votaba archivo de reforma tributaria

Catalina Ortiz, del Partido Verde, se salió del recinto, según ella, para contestar una llamada. Le recuerdan que podía hacer las dos cosas al mismo tiempo.

La aprobación de la ponencia de la reforma tributaria tuvo sorpresas para la oposición, que buscaba hundirla. Una de sus integrantes, Catalina Ortiz, del Partido Verde, sorpresivamente apoyó dos de los artículos del proyecto lo que generó malestar en la oposición.

"Lo del IVA es una de las cosas más revolucionarias que podemos hacer en término de la regresividad de nuestro sistema tributario", dijo Ortiz.

Pero no fue la única sorpresa de esta representante. A pesar de anunciar su voto contra el proyecto, al momento de la votación para archivarlo salió del recinto y no votó.

Una actuación que la tiene bajo la mira de la oposición.

"Le solicitamos que tome una posición, la que sea, pero que sea sincera con la ciudadanía y que sea sincera con la oposición”, le refutó David Racero, representante por la Lista de los Decentes.

A pesar de las críticas en su contra, la representante del Partido Verde dio una justificación.

“Uno minutos después me llamó mi hijo, que está de vacaciones, tiene 11 años, y salí a responder el teléfono. La embarré porque no estaba en el recinto cuando me tocaba votar; estaba contestándole una llamada a mi hijo. Yo me he disculpado, pero les dije que yo no me estaba escondiendo”, indicó la congresista.

"¡Qué casualidad! Y yo debo decirle a la representante que esas son las excusas que siempre nos dan los congresistas de los partidos tradicionales que se salen en el momento oportuno. Puede recibir la llamada y votar, que el voto es digital, solamente tiene que colocar el dedo”, le contestó Racero.

Luego de la votación, empezó la presión de los partidos de gobierno para aprobar el informe con el que termina la ponencia, lo que generó malestar en el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca.

El gobierno ganó el primer pulso, que este martes tiene que ser ratificado cuando se voten todos los artículos en las plenarias del Congreso. El Ejecutivo no cuenta con el apoyo del liberalismo y de la oposición.

