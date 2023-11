Congresista del Partido Verde al ministro Jaramillo: “¿Votamos sin chistar la reforma a la salud?”

“Me parece absolutamente atrevido y absolutamente abusivo” lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre los congresistas del Partido Verde, dijo la representante Catherine Juvinao en diálogo con Noticias Caracol.



Jaramillo sostuvo, tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, que “uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, importante a través de institutos como el Icetex, y hacer oposición. Este presidente es muy generoso porque les permite a los que están disfrutando del gobierno hacer toda la oposición a pesar que disfrutan de las posiciones en el alto gobierno, que se las hemos negado a nuestros propios militantes”.

Catherine Juvinao rechazó estas palabras y dijo “con molestia, y no me voy a guardar los términos, a mí me parece absolutamente atrevido y absolutamente abusivo lo que ha hecho el ministro Jaramillo, básicamente de insinuar que porque el Partido Verde tiene participación en el gobierno, entonces nosotros tenemos que votar calladitos y sin chistar la reforma a la salud”.

“La primera precisión que yo le quiero hacer al ministro Jaramillo es que una cosa es ser partido de gobierno y tener representación en el gobierno por encima de la mesa, como lo es el caso del Partido Verde, representación que se pactó con el gobierno al comienzo del gobierno, hace un año y medio cuando arrancó el gobierno. Cosa muy distinta, señor ministro Jaramillo, es dar u recibir dádivas con ocasión del trámite de un proyecto concreto en el Congreso. Ahí ya no estamos hablando de representación, ahí ya estamos eventualmente hablando de cohecho”, aseveró.

Acto seguido, le pidió “al gobierno que saque de cualquier tipo de representación, en cualquier entidad, al Partido Verde. Y también exhorto a mis colegas del Partido Verde que tienen representación en el gobierno a que la suelten. Nosotros no tenemos por qué recibir este tipo de chantaje burdo, nosotros no tenemos por qué someternos a órdenes del gobierno cuando nosotros somos un partido de centro que tiene criterio y que ante todo trabaja por el bienestar de los colombianos”.

Publicidad

Catherine Juvinao insistió en “que lo que está haciendo el ministro Jaramillo es inaceptable, y así mismo le digo al ministro Jaramillo una cosa: confiese cuál es la dádiva o cuáles son los puestos que le están entregando a todos los partidos, confiese lo que le están entregando a todos los partidos en el Congreso y cuéntele al país si esos puestos o esas dádivas las están entregando con ocasión del trámite de la reforma a la salud, porque entonces me parece que el ministro se está metiendo en problemas legales serios”.

La representante a la Cámara afirmó que “el Partido Verde no tiene nada que esconderle al país porque nosotros al comienzo del gobierno asumimos una representación dentro del gobierno, pero que sea el momento para pedir independencia en el Partido Verde, que sea el momento para que el Partido Verde suelte cualquier tipo de relación burocrática que tenga con este gobierno, que sea el momento para que el Partido Verde le diga al país a nosotros no nos vengan a chantajear con algo tan delicado como la reforma a la salud”.

Juvinao recalcó que “el Partido Verde vota en el Congreso con argumentos, el Partido Verde vota en el Congreso con la conciencia de lo que está bien y está mal para este país. Entonces señor ministro, usted es profundamente irrespetuoso y yo lo invito, de hecho, le pido y le solicito que por favor aproveche esta oportunidad para sacar del gobierno cualquier tipo de representación que tenga el Partido Verde. Lo exijo en este momento, tanto al ministro como a mi propio partido”.



Salida de Danilo Rueda como alto comisionado para la Paz

La congresista también se pronunció sobre este punto.

Publicidad

“Esto sí es un gesto de sensatez del presidente Gustavo Petro. La salida de Danilo Rueda era una solicitud a múltiples voces, desde múltiples partidos, y en particular en la Cámara de Representantes logramos hacerle dos controles políticos al señor y luego desde la comisión de derechos humanos también, y pudimos demostrar con cifras por qué este señor tenía que salir”.

Según Catherine Juvinao, “el deterioro en la seguridad en el país ha aumentado a un nivel que yo diría que estamos en el peor deterioro en seguridad de la última década, en materia de secuestros, en materia de extorsión, las masacres, pero sobre todo -y que fue lo que nosotros denunciamos hace dos semanas en el control político- el fortalecimiento territorial de estos grupos, que dijimos ya era de hasta el 20% en un año. Entonces sí tenía que salir Danilo Rueda, saludo de nuevo este gesto sensato del presidente y ahora se le abre al gobierno una maravillosa oportunidad de ajustar la estrategia de paz total, de ajustar el equipo y de ojalá poderle mostrar resultados al país”.

Que su reemplazo sea Otty Patiño fue buen visto por la representante, al considerar “que al ser él mismo un desmovilizado, creo que tiene más experiencia y jerarquía para liderar las negociaciones de paz. Además, sé que él tiene una buena relación con las Fuerzas Militares, con el ministro Iván Velázquez”.