Catherine Juvinao en discusión de reforma a la salud: “Lo único que les importa es acabar las EPS”

Un nuevo tropiezo presentó la reforma a la salud que se discute en la Cámara de Representantes. Mientras el embajador de Colombia en el Reino Unido y el ministro de las TIC se pasearon por los pasillos del Congreso y el salón elíptico, congresistas denunciaron micos e irregularidades en el proyecto.



Ni la reunión de tres ministros con la bancada del partido de La U ni la presencia del expresidente del Congreso Roy Barreras, a quien se le vio caminar por los pasillos del Capitolio Nacional y hablar con varios congresistas, pudo cambiar la posición de varios parlamentarios, que cada vez se muestran más distanciados de la reforma a la salud.

“Dele vergüenza con el país que en la calle y en las redes sociales hablan de cambio, pero acá mantienen las mismas prácticas politiqueras. Son unos tramposos, son unos mentirosos con la ciudadanía. Ustedes deberían mostrar que son el cambio, así se les hunda la reforma deberían hacer las cosas bien”, señaló en tono airado la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

En el mismo sentido, con una molestia mayor, se pronunció Cathy Juvinao. “A mí me da vergüenza con la gente a la que le prometimos un cambio (…) me da vergüenza que solo estén preocupados por quién maneja la chequera y ya, el servicio a la gente no les importa, lo único que les importa es acabar las benditas EPS. Ya dejen el sectarismo, las EPS pueden tener problemas, por mí acábenlas si quieren, pero les toca proponer algo mejor, y es lo que no han podido hacer”.

Incluso, desde la oposición criticaron de manera vehemente las reuniones citadas por el Gobierno.

“¿Qué tiene que estar haciendo el ministro de las TIC curul por curul en medio del debate a la salud? Yo pido que se respete la independencia de este Congreso, y si Mauricio Lizcano continúa con esa conducta, lo denuncio”, afirmó Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

También se marcaron nuevas líneas rojas con la propuesta radicada por el Gobierno. El nuevo artículo que genera escozor es el 42, que a juicio de varios parlamentarios abre la puerta para que en las regiones gobernadores y alcaldes escojan a dedo los directores de los hospitales públicos, idea que rechazó de tajo la coordinadora ponente del texto de la reforma a la salud, Martha Alfonso.

“A mí me encantaría que el artículo quede como originalmente lo presentó el Gobierno, porque le pone muchísimos más requisitos, para mayor transparencia, el nombramiento de directores de hospitales en lo regional”, indicó.

A pesar de las pretensiones del Gobierno por mantener el quorum, al final el panorama en la Cámara fue de sillas vacías y miradas de preocupación entre los ministros, quienes deben concebir una nueva estrategia para materializar los votos.