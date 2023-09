Cathy Juvinao denunciará a fiscal Angélica Monsalve por “violar mi intimidad y grabarme sin permiso”

La representante por la Alianza Verde Cathy Juvinao denunció en sus redes sociales a la fiscal Angélica Monsalve por supuestamente grabar una conversación que tuvo con ella y divulgar los audios editados a un medio de comunicación.

Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones.



Anuncio las acciones legales correspondientes, con el agravante de su condición de… pic.twitter.com/OK8P1Hzs3C — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 21, 2023

“Fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y en contra de la representante de mi partido y colega Catherine Miranda por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente frente a la reforma a la salud, sino a diversos temas que está adelantando el Gobierno nacional y que aun nosotras siendo de la coalición del gobierno hemos decidido alzar nuestra voz independiente y crítica porque ante todo tiene que primar el interés general y el bienestar del país”, empezó diciendo la congresista.



Según ella, la fiscal Angélica Monsalve divulgó unos “audios editados (que) provienen de una conversación que tuve de manera privada, asaltada en mi buena fe, en mi casa” con dicha servidora.

“Esa fiscal me engañó. Me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos sobre lo que sería un proyecto de ley para reformar la ley 600 y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cosa en la que efectivamente estoy interesada, para llegar a mi domicilio y sin mi permiso, violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y violando mi buena fe me grabó sin mi consentimiento”, subrayó.

Cathy Juvinao afirmó la fiscal Monsalve fue a su casa “con el objetivo de decirme un montón de cosas sobre la representante Katherine Miranda que probablemente pudieron generar en mí una reacción airada”.

Quería “confrontarnos, dinamitar al partido, dinamitar nuestras posiciones”, añadió.

“No es posible que una servidora pública, una fiscal de la nación le haga esto ni a una congresista ni a cualquier ciudadano. Usted, fiscal Monsalve, violó mi derecho fundamental a la intimidad. Usted, fiscal Monsalve, incurrió probablemente en delitos que tienen que ver con datos personales y con constreñimiento”, advirtió Cathy Juvinao, quien sostuvo que la funcionaria trató “de poner unos temas en esa conversación para inducirme a mí a unas respuestas”.

“Si está tratando de congraciarse con el Gobierno nacional, de intentar decirle al Gobierno nacional ‘estoy lesionando a las dos congresistas del Partido Verde que le están haciendo control a su gobierno, a sus reformas’, para ser ternada como fiscal general (…) esa no es la manera para ternarse como fiscal”, le recalcó la congresista.

Cathy Juvinao sostuvo que la fiscal Monsalve filtró la información “de manera editada a un medio que se llama Cuarto de hora, a un señor que se llama Urías Velásquez, que no sé si él tiene la claridad de que los supuestos audios que está sacando son editados”.

Frente a esto anunció una denuncia penal y disciplinaria contra la funcionaria.

En el video estuvo acompañada por la congresista Katherine Miranda, quien manifestó apoyo a su colega.