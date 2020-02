Centro Democrático crea comité contra-paro y presenta diez peticiones al gobierno

El representante José Jaime Uscategui explicó que lo integran sectores que no están de acuerdo con los motivos del cese de las centrarles obreras.

Además, buscan llevar nuevas propuestas al llamado diálogo nacional.

"Tenemos varias organizaciones que no han sido escuchadas en el marco de la conversación nacional, que no han salido a marchar, no han hecho vandalismo, que no han hecho bloqueos porque ese no es su estilo y que quieren ser escuchadas por el alto gobierno, y por todas las ramas del poder público”, aseguró Uscategui.

Entre los miembros que firmaron las peticiones están la Corporación Rosa Blanca, la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia y la Comisión de Atención a Migrantes, entre otras.

“Somos un grupo que no está en contra del gobierno, que no está en contra del paro, que lo único que pide es que sea escuchado en el marco de la conversación nacional y que tiene una agenda muy clara", añadió el representante del Centro Democrático.

Cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, una solución a la deuda del sistema de salud de la fuerza pública, más seguridad en ciudades y campos, y regulación en el tema del aborto son algunas de sus peticiones.

El 19 de febrero se espera que en la Casa de Nariño se realice el primer encuentro entre el gobierno y estas organizaciones sociales.