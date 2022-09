Centro Democrático critica a Alfonso Prada: “¿Está amenazando con incendiar el país otra vez?"

Una verdadera tormenta política desató el ministro del Interior, Alfonso Prada , por unas palabras sobre la reforma tributaria que pronunció durante una reunión con comunidades del Cauca.

“Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió entendió. El que entendió entendió. Necesitamos apoyo popular, necesitamos apoyo del pueblo para poder hacer lo que queremos hacer”, dijo Prada.

Estas palabras no cayeron nada bien entre la oposición. Varios miembros del Centro Democrático criticaron a Prada y le pidieron respetar las discusiones y la deliberación democrática en el Congreso.

“¿Cómo así que el que entendió entendió? ¿Está amenazando con incendiar el país otra vez con las movilizaciones para cumplir sus objetivos? Respete a Colombia y respete las instituciones, respete al Congreso de la República. No más amenazas, traten de hacer las cosas como corresponde y no siempre por la fuerza o incendiando este país”, señaló el representante Hernán Cadavid.

“Me parece una falta de respeto del ministro del Interior que esté planteando, ante la falta de argumentos y sin la capacidad de convencer a los congresistas de la coalición de gobierno, de que aprueben esa inconveniente reforma tributaria, que venga a amenazarnos y venga a intimidarnos con presión de una movilización social inducida”, dijo por su parte Andrés Forero, también del Centro Democrático.

El representante Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico y quien es reconocido por liderar las protestas en el Valle del Cauca, defendió al ministro.

“Lo que tiene de garantía el Centro Democrático cuando se manifiesta por allá en puentes, dos o tres pelagatos, es que no le van a llevar el Esmad. Que no sientan que cuando la población se manifiesta es algo indeseable. Necesitamos que la población se manifieste y que no la identifiquemos como menores creyendo que es inducido. La población aquí tumbó una reforma tributaria que era brutal contra sus intereses”, recalcó.

Tras la polémica que se ha desatado, el ministro Prada señaló que fue malinterpretado y que lo que expresó es que “hay que mantener al apoyo popular al gobierno del cambio y las reformas que se necesitan en el Congreso”.