Centro Democrático envía un mensaje de “tranquilidad” a quienes se han sometido a la JEP

El representante Edward Rodríguez dijo que, quienes han cumplido y no han vuelto a delinquir, nada tienen que temer con las objeciones presentadas por Duque.

“Quiero decirle a ese guerrillero que tenga tranquilidad, quiero decirle a esa persona que se sometió a la JEP que tenga tranquilidad, que lo que buscamos acá es que se determine cuáles son los alcances” de la ley estatutaria, señaló el congresista.

Añadió: “eso sí, aquellas personas que continuaron delinquiendo, se presentará un acto legislativo para que sean procesadas por la ley ordinaria. Aquellas personas que siguieron delinquiendo después del primero de diciembre de 2016, no serán beneficiarios de esta Jurisdicción Especial de Paz”.

Para el representante, no es un cambio de reglas, “es aclarar las reglas de juego, es determinar en seis puntos cómo nosotros podemos tener claro cuáles son los alcances de la ley estatutaria y hasta dónde debe ir”.

Frente a las seis objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, recalcó que buscan “un acuerdo nacional sobre puntos que son del gran debate político en Colombia: que se repare integralmente a las víctimas, que se respete la competencia del alto comisionado para la paz para que no existan colados, que exista la garantía de no extradición pero basados en un término y en unas circunstancias prudentes y también que se respete lo que ya se había dicho en la ley de procedimiento, que no es otra cosa que no puedan existir pruebas en los casos de extradición porque de lo contrario estaríamos atentando con algo que Colombia siempre ha reiterado y es la cooperación internacional”.

Rodríguez afirmó que la decisión tomada por el jefe de Estado respeta la competencia de la Corte Constitucional y que, pese a las críticas que ha recibido, “es un gran acierto”.

Lo que se presente, según él, es “generar un consenso, trabajar sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide”.

“Se reconoce a la JEP como una organización que busca que no exista impunidad y que se pueda establecer reparación, verdad, justicia y no repetición”, puntualizó el representante del Centro Democrático.

Ahora bien, respecto a la reforma constitucional que anunció Duque para modificar el acto legislativo 01 de 2017, Rodríguez explicó que “a nuestros niños va dirigido este acto legislativo para protegerlos porque, como dijo el presidente Duque, no hay ninguna conexidad entre delito político y actos sexuales contra nuestros niños. En eso tenemos que aclarar”.

Vea más:

“Es un torpedo al acuerdo de paz”: críticas a Duque por objeciones a la JEP