Centro Democrático pidió remover la cúpula militar en medio de debate de control político

El partido de gobierno había citado al ministro de Defensa y a comandantes de las Fuerzas Militares para que rindiera cuentas por la inseguridad en Santander.

El Centro Democrático citó este jueves a un debate de control político por la creciente inseguridad en el departamento de Santander. En medio de la sesión, los citantes hicieron duros señalamientos frente a la acción de la fuerza pública.

“Que falencia tan grande de Seguridad que tiene usted general Nieto. y yo sí con todo respeto pido a usted que revise sus actuaciones, sus conceptos y que le permita a Colombia tener un cambio generacional y entregue usted su liderazgo en la institución de la Policía”, dijo el representante Óscar Villamizar al director general de la Policía, General Jorge Nieto.

A los señalamientos, el uniformado respondió: "nosotros no vamos a acabar la inseguridad mañana, esto es, va mutando a diferentes factores y los tenemos identificados, la hoja de ruta la hemos visualizado al 2030”.

El partido liderado por Álvaro Uribe fue más allá de las simples críticas y pidió el cambio de cúpula puesto que no confían en ella.

"No es leal que le digan a usted mentiras, no es leal que a usted le digan que ‘Guacho’ ya estaba muerto cuando no lo estaba y no es leal que le sigan mintiendo sobre los secuestrados”, dijo en medio de la sesión el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez.

Tras la arremetida de su bancada, el gobierno salió en defensa de sus fuerzas militares. “Yo a la institución cómo tal la defiendo acérrimamente yo entiendo que algunas personas no compartan el nombre de uno o el nombre de otro, pero aquí lo importante es el cuerpo integral”, aseguró el ministro de Defensa, Guillermo Botero.