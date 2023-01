Centro Democrático radicó proyecto para que la JEP no pueda acceder a documentos reservados

La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos tampoco podrían conocer este tipo de información relacionada con la seguridad nacional.

El partido de gobierno radicó un polémico proyecto de ley esta semana en la Cámara de Representantes. En este, se busca que los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordados en las negociaciones de la Habana no puedan acceder a los documentos reservados que supuestamente pongan en peligro la seguridad nacional.

“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden… datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional”, reza el documento presentado por la bancada uribista.

En el mismo texto quedó consignado que ninguno de estos estamentos transicionales podría solicitar información personal o privada de los miembros de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas o del Estado que esté consignada en hojas de vida, historiales u otros documentos.

El controvertido proyecto fue defendido por uno de sus autores, el representante a la Cámara por Centro Democrático Óscar Darío Pérez: “Está bien que se acceda a la información para buscar y conocer la verdad, pero no se puede aprovechar esas circunstancias para poner en peligro la reserva de la fuerza pública y de las entidades del estado”.

El congresista añadió que, en su opinión, la JEP o la Comisión de la Verdad no tienen la autoridad para tratar este tipo de información de tanta delicadeza. “Algunas instituciones creadas por el posconflicto, por ejemplo, la comisión de la verdad se siente con la autoridad para pedir lo que quiera como quiera y cuando quiera y de eso no se trata porque es que le país tiene una reserva que tienen que respetar”, declaró.

Llama la atención que dentro de las razones esgrimidas por los autores para presentar este proyecto de ley está que supuestamente la mayoría de los miembros de la Comisión de la Verdad son de 'izquierda' y han mostrado cercanía con los grupos guerrilleros lo cual hace que “se cree un manto de dudas sobre la utilización que se pueda derivar de la información a la cual puedan acceder. Ello es una garantía de poca reserva”.

La representante Juanita Goebertus puso la lupa sobre la iniciativa y denunció que esta “pondría en riesgo la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad”.

La miembro del Partido Verde añadió: “es una reforma que restringe el acceso a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos a información reservada, incluso cuando ella se refiera a violación de Derechos Humanos”.