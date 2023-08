César Gaviria: “Estamos obligados a luchar para que el presidente Gustavo Petro termine su periodo”

“Espero acompañar al presidente hasta el último día de su mandato en el año 2026”, manifestó César Gaviria, jefe del Partido Liberal, al referirse a lo que se desveló el jueves 3 de agosto durante la audiencia contra Nicolás Petro, hijo mayor de Gustavo Petro, sobre la financiación en la campaña del actual mandatario.



Para el exjefe de Estado, “estos debates se están presentando en todos los países democráticos del mundo, porque es una cosa oscura, la financiación de las campañas, como siempre dan más plata de la que se gastan, siempre se vuelve un gran escándalo nacional”.

“Se volvió una cosa que se repite elección tras elección”, aseveró.



¿Ve posible un juicio político al presidente Petro en el Senado?

“No me imagino que vamos a llegar a esas circunstancias. Las dudas sobre la financiación de una campaña no pueden automáticamente llevar a un juicio que tenga un carácter de esa naturaleza, o que nos pueda llevar a algo penal, o que nos pueda llevar a que hay que sustituir al presidente legítimamente elegido, no. Estos son irregularidades, cosas que ocurren en las campañas políticas de los tiempos presentes”, aseguró César Gaviria.

Añadió que los nombres de Santander Lopesierra y ‘el Turco’ Hilsaca “los hemos oído en la financiación de otras campañas presidenciales de Colombia en el pasado, (…) donde se están gastando centenares de miles de millones de pesos, sumas que son astronómicas, que se ven pequeñas frente a eso que hemos estado viendo y escuchando”.



“Si hay alguna cosa clara es que no hay ninguna campaña que provea al Consejo Nacional Electoral con una información exacta de todo lo que entró y salió, todo lo acomodan un poco”, recalcó.

Sobre si lo que se está revelando en la audiencia contra Nicolás Petro se puede comparar con el proceso 8.000 durante el gobierno de Ernesto Samper, César Gaviria dijo que “se parece bastante, pero este es más espectacular” porque “cada detalle y cada cosa que se decía salía al aire segundo a segundo”.

Publicidad

¿Qué piensa de la forma como ha reaccionado el presidente Gustavo Petro?

Para César Gaviria, “el presidente Gustavo Petro, desde que empezaron a surgir estas dudas, estas afirmaciones, estas noticias, ha reaccionado muy bien. No ha dicho nada que signifique una presión para los jueces, ha respetado las reacciones de todas las autoridades judiciales y ha señalado cuáles son los principios que lo guiaron a él para hacer esta campaña”.

Insistió en que el mandatario Petro “ha actuado con mesura, él ha respetado a los jueces, él ha respetado a la Fiscalía, él ha dicho cosas que corresponden a las de un dirigente maduro, porque es sorprendente la manera como ha reaccionado, lo que ha dicho de cómo va a respetar a la Fiscalía, de cómo va a tomar distancia de este proceso”.

“Ha estado procediendo con serenidad, espero que lo siga haciendo si lo ayudamos y tenemos que salir con una democracia fortalecida y no debilitada”, añadió.

Publicidad

Llamado a la calma

Aunque el expresidente César Gaviria dijo que como colombianos “nos interesa saber la verdad, eso no nos puede llevar a destruir las instituciones democráticas y después llegar a un pedazo de verdad”.

“Es esencial que todo el mundo actúe con serenidad, con calma, con la idea de que el presidente tiene un periodo y lo va a cumplir, y que ningún partido político va a jugar a menoscabar la autoridad del presidente”, pidió.

Recalcó que “eso no puede ser el juicio a un presidente de la República” y por eso instó “a los colombianos y a los dirigentes políticos y sociales que actuemos con serenidad, que pensemos en nuestra democracia, que pensemos que al presidente Petro lo elegimos para un periodo que solo se cumple dentro de tres años y él tiene oportunidad de defenderse”.

“En lo que tiene que ver con mi partido, espero acompañar al presidente hasta el último día de su mandato en el año 2026, y mi obligación es actuar de esa manera y creo que esa es la manera de servirle a Colombia”, reiteró César Gaviria.