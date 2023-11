César Gaviria le advierte a Gustavo Petro: "Nos vamos a mover a una posición de independencia"

Se conoció una carta que le escribió el expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a Gustavo Petro en la que plantea que esa colectividad dejaría de ser partido de Gobierno y se movería a la independencia.



En la misiva, de dos páginas, habla de la poca representación que está teniendo las toldas rojas en el Gobierno Petro y las distancias que existen en los cambios propuestos para el funcionamiento del Estado, como la reforma a la salud.

"Creo que será poco menos que imposible explicar que el partido Liberal sea aún de la coalición de Gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia", dice textualmente.

Por otra parte, en la tarde este lunes 27 de noviembre habrá una reunión entre representantes de la Casa de Nariño y la Alianza Verde para definir si dejan de ser partido de Gobierno o se mueven a la independencia.

Esta es la carta completa de César Gaviria a Gustavo Petro

Publicidad

Carta del expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo , al presidente Gustavo Petro. “El Partido Liberal es independiente”.

Sr. Presidente

Gustavo Petro Urrego

LC

Culminado el proceso electoral que recién terminó con un éxito indudable del Partido Liberal que obtuvo claras mayorías a todos los niveles y que lo devuelve a ser sin discusión el primer partido político del país, he estado reflexionando sobre el papel que el Partido Liberal está jugando en la actual coyuntura y sobre su futuro en las relaciones con el gobierno hasta que concluya el mandato del presidente Petro en el 2026.

Publicidad

El presidente Petro tiene su visión peculiar sobre los resultados electorales en los que se considera triunfador y nuestra colaboración con el gobierno se ve como una competencia poco beneficiosa para su acción política. En mi caso personal ni se ha considerado útil una charla con el señor Ministro de Salud . No me referiré al Ministro del Interior porque sus posiciones y distancia, que ha tomado frente a mi, han impedido cualquier diálogo que tenga un alcance político, Así se observa incluso cuando han escogido a los gobernadores que considera cercanos y a pesar de que es difícil argumentar que tiene algún plan para hacer al partido liberal, uno que pueda beneficiar el mencionado gran acuerdo nacional, del que el mismo ministro viene hablando desde hace varias semanas.

Los dirigentes parlamentarios que representaron al liberalismo en los primeros acuerdos políticos que comenzaron por las mesas directivas del Congreso decidieron que el Partido Liberal fuera partido de gobierno bajo las nuevas normas constitucionales que se promovieron desde el gobierno Santos.

Cuando en tiempos recientes se han suscitado discusiones sobre la participación política de los distintos partidos en el gobierno Petro, quedó claro para mí que no hace mayor sentido continuar jugando el papel de partido de gobierno.

Es claro que carecemos de cualquier representación y que mas bien el presidente decidió entenderse con la representación parlamentaria para llevar al Partido Liberal a un apoyo hacia la propuesta gubernamental de modificaciones a nuestro sistema de salud, asunto sobre el cual tomamos iniciativa antes que el presidente Petro se incorporara a la discusión de la reforma del sistema de salud.

Publicidad

Tengo muy presente que el presidente Petro considera que la mayor parte de los problemas de Colombia se originan en los cambios propuestos por mi gobierno después de la aprobación de la Constitución del 91 y así me lo hizo saber cuando cuando tuve la oportunidad de reunirme con el en Florencia, Italia y me notificó que su idea era la de programar un regreso al contenido original de las normas previas a la constitución prevaleciente y en particular aquellas que se adoptaron con la ley 100 de 1993. Le expresé desde entonces la dificultad que representaba para mi colaborarle en esa tarea.

Es evidente que el Partido Liberal hoy carece de representación en el gobierno y ni se nos ha ofrecido ni la hemos buscado. He respetado la decisión que tanto el gobierno como los miembros de la Cámara de mi partido han tomado para acompañar la iniciativa oficial después que el presidente suspendió la discusión del proyecto en la legislatura anterior.

Con la conclusión del proceso electoral es evidente que con miras a la celebración de nuestra convención es fundamental hacer una evaluación de lo que ha representado nuestra presencia en la coalición de gobierno. Falta aun una buena cantidad de semanas para que ella se reúna y un elemento fundamental será el informe que como director del partido, rendiré a la convención.

Publicidad

Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aun de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia.

Solo con posterioridad a la convención y con la dirección que esta escoja podrá el partido examinar como quiere colaborar con el gobierno del presidente Petro.

En el entretanto estaremos actuando con el ánimo independiente de colaborar para que las principales iniciativas tengan trámite dentro de lo que el partido ha denominado líneas rojas liberales . Esto es una norma compatible con nuestras ideas.

Celebro sus iniciativas recientes de diálogo con organizaciones privadas y gremiales. Espero que estas rindan buenos frutos para las acciones de su gobierno.

Publicidad

En el entre tanto mantendré mis comentarios sobre las acciones gubernamentales, que espero sean útiles al examinar las acciones gubernamentales y que conservan un riguroso respeto al jefe del Estado

De usted,

Con todo respeto

Cesar Gaviria Trujillo

Expresidente de Colombia

Director del Partido Liberal

26 de noviembre 2023