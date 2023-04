César Gaviria “renunció poco a poco a sus ideas liberales”: ministro designado Luis Fernando Velasco

El recién designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de la relación que tiene actualmente con César Gaviria, presidente del Partido Liberal, corporación a la que el funcionario pertenece. Aunque dijo que lo respetaba, considera que el exmandatario ha ido “renunciando poco a poco a sus ideas liberales”.

Según Velasco, siente “respeto por quien ha ostentado la calidad de presidente del país, respeto por una persona con la cual hicimos control político a gobiernos como el de Álvaro Uribe, cuando él era director del partido y yo senador, respeto en la diferencia”.

No obstante, “comencé a ver a un Gaviria que iba renunciando poco a poco a sus ideas liberales y cada día se iba acercaba más a algo que no es el partido, que son unos pensamientos respetables pero de derecha, y por ello diferí de él cuando pidió que nosotros nos volviéramos partido de un gobierno como el de Iván Duque, no porque tenga nada personal con el expresidente Duque a quien respeto, sino porque representaba a la derecha de este país que no es el liberalismo y por ello diferí grandísimamente con él cuando nos pidió votar por Federico Gutiérrez y luego por Rodolfo Hernández”, manifestó al hablar con Noticias Caracol.

Luis Fernando Velasco aseguró que a César Gaviria “le escribí varias veces diciéndole que se estaba equivocando, nunca me respondió”.

Publicidad

Ahora que asuma como jefe de la cartera del Interior, el funcionario se declaró a la espera de que "podamos tener algún diálogo respetuoso, como siempre lo he tenido con él, y que podamos de alguna manera entablar el diálogo que por decisión de él mismo rompió hace dos años".



División en el liberalismo

Luis Fernando Velasco cree que “más que dividir al liberalismo, con muchos más compañeros liberales logramos defender la esencia del liberalismo. El liberalismo no es el partido de la derecha colombiana”.

“En el marco de defender eso logramos que el liberalismo entrara en un frente amplio y ayudara al Pacto Histórico a ganar la Presidencia, y creo que ahí estábamos bien conectados porque defendíamos la esencia del liberalismo”, agregó.

Publicidad

Asimismo, dijo que espera que el “respaldo que, sentimos, recibimos de las bases no solo se exprese en algunos congresistas sino en la mayoría de los congresistas liberales”, haciendo referencia a la reforma a la salud.

Reveló que, además de los 18 liberales que se declararon en rebeldía con César Gaviria y anunciaron que votarían a favor de la iniciativa gubernamental, “recibí unas llamadas y sumamos ya como 25, y 25 de 33, si mis matemáticas no me fallan, son una gran mayoría”.

Adicional a eso, reconoció que ha recibido llamadas de conservadores y miembros de La U que también respaldarían la reforma a la salud.

“Es lo que hace un ministro de la política, hablar con estos sectores, pero también hablo con los sectores sociales, étnicos, es mi tarea”, recalcó.