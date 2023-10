Cese de hostilidades entre disidencias y Gobierno "es para proteger a la población civil"

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central, lideradas por ‘Iván Mordisco’, avanzan en la búsqueda de la instalación de una mesa con miras al eventual inicio de un proceso de paz.



Este martes 9 de octubre se conoció el decreto que ordena al Ejército y a la Policía cesar las operaciones militares y de inteligencia contra ese grupo residual. “La etapa que empezó a regir, que es un cese de operaciones ofensivas, simplemente es como para que las fuerzas puedan adecuarse. Que ni las fuerzas del Estado ni de las disidencias tengan operaciones la una contra la otra”, detalló Fabio Valencia Cossio, del equipo negociador del Gobierno.

Explicó también el representante que “el 16 de octubre empieza a operar el cese pleno, que realmente lo que busca es favorecer y dar tranquilidad a la población. El cese al fuego, más que para que no se disparen unos a otros, es para proteger a la población civil, para defender su vida, sus bienes y para que realmente haya una total tranquilidad en las regiones donde viene operando las disidencias de las FARC”.

Cuando inicie el cese al fuego bilateral se pondrá en marcha una comisión de verificación que tiene como integrantes a la ONU, la OEA, la Iglesia católica, una representación de las disidencias de las FARC y la fuerza pública. “Ese equipo, con ayuda de la población, estará vigilante para que el cese al fuego sea cumplido a cabalidad”, añadió Cossio.

En medio de la socialización de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Estado Mayor Central hubo tensión por parte de las comunidades que hicieron presencia en el evento, celebrado en Tibú, Norte de Santander.



Sobre las inconformidades expresadas en ducha jornada, Fabio Valencia Cossio señaló que “lo que quiere la población civil no es solamente que cese el ruido de los fusiles o las balas, sino que haya realmente una presencia del Estado. Que no ocurra como ocurrió con el anterior proceso de paz, que hubo un cese del fuego, pero no llegó el Estado a todos los sitios a resolver el problema de educación, de salud, de empleo”.

Y puntualizó: “Lo que pide la gente realmente es la presencia del Estado. Eso es lo que tenemos que buscar, que se restablezca totalmente el Estado de Derecho y que el Estado haga presencia con obras concretas en esas poblaciones, de manera que la paz tiene que venir de la mano de justicia y de equidad social”.