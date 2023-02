Claridades del mininterior sobre ley de sometimiento: "Nadie puede negociar en nombre del Gobierno"

En medio de una audiencia en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo unas aclaraciones sobre el proyecto de ley de sometimiento, impulsado por el Gobierno actual.

Prada indicó que solamente el comisionado de paz, Danilo Rueda, puede tener estructuras al margen de la ley para adelantar precisamente esas negociaciones en el marco de la paz total. Aclaró que ningún abogado puede acercarse en nombre del Gobierno a hablar con narcotraficantes.

Señaló, además, que no ha comenzado ningún proceso de sometimiento con ninguna estructura al margen de la ley.

Publicidad

“Aquí no hay duda alguna, no hay absolutamente nadie en Colombia que pueda ir en nombre del Gobierno nacional a pedir plata para incorporar al proceso de paz total. Primero, en qué procesos, exactamente en qué procesos, si todo esto está apenas empezando y que no se deje timar nadie en ninguna parte, porque aquí no hay que pagar ni un solo peso por estar en los procesos de paz total”, aseveró el ministro Prada.

Sobre el proyecto de paz total, se ha establecido que a la oficina de los coordinados de este proceso están llegando cartas de narcotraficantes que tiene orden de extradición señalando que los tengan en cuenta en este tipo de sometimientos.

No obstante, los ponentes responden que hay un acuerdo que tienen un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea para que no se pasen 5 líneas rojas en las que está incluido romper tratados de extradición y que no se sometan en justicia transicional.

Publicidad

“Primero, no hay reconocimiento político; segundo, no hay tribunales nuevos ni procedimientos nuevos ni jueces nuevos, es justicia ordinaria; tercero, hay entrega de información, debe haber claramente una entrega información. Lo cuarto, no se va a tocar el tratado de extradición, no hay posibilidad de modificar, la extradición es una conversación de los dos ejecutivos cuando esté terminado el proceso, no antes”, indicó el senador y ponente de la ley de sometimiento, Ariel Ávila.

“Yo dejo claro que el Congreso produce las normas y que el trámite concreto de los procesos de diálogo y negociación están en cabeza del presidente y su delegado, que es el alto comisionado para la paz”, afirmó el representante a la Cámara Alirio Uribe.

Entretanto ya se radicó el mensaje de urgencia, se adelantarán algunas audiencias públicas y el debate en el Congreso se daría por primera vez hasta después del 16 de marzo.