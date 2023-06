Claudia López a Petro: “El país entero espera una respuesta seria, no un tuit provocador”

A través de redes sociales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre la polémica que sacude al Gobierno nacional luego de que Semana revelara explosivos audios de Armando Benedetti en conversaciones con la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

El presidente Gustavo Petro inicialmente publicó una foto en su cuenta de Twitter con su hija Sofía Petro, sonriendo, y escribió: “¿Intranquilos? !Qué va!”.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de la alcaldesa Claudia López, que cuestionó al jefe de Estado: “Presidente Petro el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo”.

“No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego”, aseguró Claudia López.

Presidente Petro el pais entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo.



No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho.



Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego.

Y es que en los audios dados a conocer la noche del domingo, 4 de junio, el exembajador en Venezuela amenaza con revelar secretos de campaña presidencial de Petro.

Benedetti, un cuestionado político que fue fundamental en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, y decisivo para su triunfo en la Costa Atlántica, envió en días pasados una serie de mensajes de audio a Sarabia para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo.

"Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), es más, si no es por mí no ganan (las elecciones)", afirma Benedetti en uno de los audios, según la revista Semana.

El entonces embajador en Caracas había llegado a Bogotá el pasado miércoles para hablar con Petro luego de que se le señalara como la persona que filtró a la prensa el posible abuso de poder en el caso de la investigación a Marelbys Meza, quien fue niñera del hijo de Sarabia y acusada de robar un maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de la ahora exfuncionaria.

Sin embargo, Petro no recibió ese día a Benedetti, que interpretó ese trato como una humillación, según Semana, y por eso amenazó a Sarabia -quien fue asesora suya en sus tiempos de senador y quien la presentó al hoy presidente- con contar lo que sabe de la pasada campaña presidencial.

"Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, ma#$%, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede XC$>, pateo XC#%, y ahí nos caemos todos", le dijo Benedetti a Sarabia. Habló, incluso, de cárcel.

Frente a esto, el presidente Petro en otro trino, luego de su imagen sonriendo, manifestó: “Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales (…) Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país”.