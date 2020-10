Claudia López afirma que a Bogotá “no está llegando un peligro” con la minga indígena

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo en el Palacio de los Deportes, donde se alojará la minga indígena que se movilizará en la ciudad, e hizo parte de un ritual de purificación de una comitiva que llegó antes que los demás manifestantes.

“A la minga la recibe la Alcaldía de Bogotá con todo respeto. Bogotá no se enfrenta a un problema de orden público, eso es estigmatizar la movilización social. No está llegando un peligro, están llegando unos colombianos organizados, pacíficos, que han recorrido el país de manera pacífica y que van a recorrer las calles de Bogotá de manera pacífica, no tenemos la menor duda, así lo han hecho a lo largo de su recorrido en el Cauca y así lo van a hacer en Bogotá”, dijo la mandataria capitalina.

Los aborígenes, que pasaron por Girardot y Soacha en una fila de cerca de 90 chivas, fueron saludados por algunos ciudadanos que salieron para acompañar por instantes la movilización.

“Necesitamos que el presidente se ponga la mano en el corazón y nos escuche y escuche también la minga”, dijo la abogada Lina Duque, una de las personas que, con cartel en mano, expresó su solidaridad con los manifestantes que llegan a Bogotá.

Durante el recorrido, los mingueros alzaron sus bastones, cantaron arengas y saludaron a su manera a quienes los apoyaron junto a la carretera.

Publicidad

Norman David Álvarez, consejero mayor del Cridec, reiteró que siguen en su posición de hablar con el presidente Iván Duque “y estamos en toda la disposición”.

Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, descartó que el mandatario se reúna con la minga .

Los manifestantes se alojarán en el Palacio de los Deportes, que tiene capacidad para albergar a 7.000 personas. Si llegan más manifestantes, se dispondrá del parque de los novios.

La primera movilización se dará este lunes. Marcharán por un carril e hicieron un pacto de no permitir que haya infiltración de personas que quieran cometer actos vandálicos.

Los manifestantes saldrán del Palacio de los Deportes, tomarán la carrera 50, la avenida El Dorado y el centro de la ciudad para luego dirigirse por la carrera Séptima hacia la Plaza de Bolívar.