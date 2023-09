Claudia López dice que Iván Duque ayudó más a los pobres que el presidente Petro

Un duro reclamo le hizo nuevamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al Gobierno nacional por el tema de la renta básica. Según ella, “no tiene ninguna lógica” que el gobierno de Iván Duque ayudara más a las familias en pobreza que la administración de Gustavo Petro.



“Le reitero al Gobierno nacional que si algo nos une es la justicia social y la justicia ambiental, en eso no tenemos diferencias. Queremos sacar a las familias humildes de la pobreza, pero entonces hay que darles renta básica, no negarles renta básica”, expresó la mandataria capitalina.

Acto seguido dijo que “no tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque les girara más renta básica a más familias en la pobreza que el gobierno del presidente Petro. Puede ser que nos resultó más propobreza el expresidente Duque que el presidente Gustavo Petro, eso no tiene mucho sentido”.



Para Claudia López, es necesario tener “más manzanas del cuidado en Bogotá y en Colombia”, espacios creados en diferentes localidades de la capital para que las mujeres puedan “estudiar, emprender, emplearse, descansar, ejercitarse, recibir orientación y asesoría jurídica y psicológica, lavar su ropa y la de su familia en lavanderías comunitarias, todo totalmente gratis”, según el mismo Distrito.

La alcaldesa fue enfática en decir que “el POT ya está, el Plan de Acción Climática ya está, no difiere en nada de las metas nacionales, por el contrario, les ayuda a cumplirlas. El metro de Bogotá, los dos trenes de cercanías, los cables, las ciclorrutas, la flota eléctrica de buses ayuda a cumplir sus metas. No busquemos falsas divisiones donde no las hay”.

“Las elecciones se van a acabar pronto y por fortuna, pero Bogotá y Colombia necesitan seguir adelante, cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible, cumplir sus planes de acción climática y contribuir a cuidar a las personas, a cuidar a la democracia y cuidar al planeta”, matizó Claudia López.

En días pasados, la alcaldesa ya había mencionado el tema, señalando que el gobierno Petro se había empeñado en querer frenar obras para la capital como el Metro y los Regiotram, y de “quitarle el ingreso solidario nacional que recibían más de 161.000 familias bogotanas en pobreza”.