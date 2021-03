Claudia López espera que indagación que le abrió Procuraduría "no sea persecución política"

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que espera que la indagación preliminar que le abrió la Procuraduría por posible participación indebida en política no sea una persecución política.

Se trata de la investigación que partió de un trino publicado por la mandataria de la capital de la República el pasado 5 de marzo en Twitter.

Allí criticó la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión del caso que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

“No hay mucho de qué sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, dice el trino.

La mandataria indicó que espera que esta sea una indagación ordinaria.

"Yo he dicho lo mismo durante 15 años, es mi opinión libre, protegida por la Constitución, y no la voy a dejar de dar. Confío en que esto sea simplemente un proceso ordinario de investigación y no un caso de persecución política. El tiempo dirá qué fue", puntualizó López.