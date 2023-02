Claudia López: "Gobierno no incluyó metro de Bogotá como proyecto estratégico en plan de desarrollo"

Por “primera vez (...) el Gobierno nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan De Desarrollo”, manifestó la alcaldesa de la capital, Claudia López. La mandataria lo calificó como algo “insólito”.

Insólito! Es la primera vez que el Gobierno Nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan De Desarrollo!

Concretando el chantaje Ministro? Van a parar el metro? A seguir dilatando las autorizaciones de crédito del metro subterráneo a Suba y Engativa? https://t.co/K2IBxbuiPZ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 8, 2023

Sin embargo, López no fue la única en advertirlo. Congresistas como Catherine Juvinao, representante a la Cámara, se unieron al reclamo: “Esperemos que eso entre en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones, que tampoco está. Palabras son amores y aquí el papel aguanta todo, pero hasta tanto la segunda línea del metro de Bogotá no esté en el Plan Nacional de Desarrollo y no esté en el Plan Plurianual de Inversiones no tenemos esos dineros asegurados”.

El senador David Luna señaló que “hay que pedirle al presidente Petro que le baje un metro al ego, que le baje un metro a su interés de no cumplir a los bogotanos. El ministro de Transporte hoy señaló que estaban dispuestos a financiar medio metro, y nosotros queremos un metro completo en Bogotá”.

En medio de un debate de control político, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que los proyectos de movilidad para la capital no se verán afectados financieramente por la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la primera línea del metro de Bogotá:

Aquí todavía hay unos escenarios de discusión, la alcaldesa los ha dejado abiertos. Estamos trabajando en el tema jurídico y vamos a seguir defendiendo lo que creemos, sin que eso afecte el desarrollo de los proyectos como están

Al terminar la comisión accidental, Guillermo Reyes nuevamente se refirió a la controversia:

Nosotros no podemos decir que no vamos a honrar los compromisos. Los vamos a honrar. Yo dije que frente a proyectos como Regiotram del Norte teníamos que esperar que, estructurado, llegara al Gobierno nacional, al Ministerio de Transporte

Las conversaciones siguen abiertas entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá. Desde la comisión accidental mencionan que van a citar a otro debate de control político al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para que los recursos queden garantizados y no afecten ningún proyecto de movilidad en la ciudad.