Claudia López vs. Hollman Morris: la izquierda llega dividida a Bogotá

Algunos analistas políticos creen que esto puede restarle opciones a ambos. Otros piensan que la candidatura del exconcejal no le hará mella a la exsenadora.

En su lucha por la Alcaldía de Bogotá la izquierda llega dividida. Por un lado, Claudia López está apoyada por los verdes, el Polo Democrático, Compromiso Ciudadano y sectores liberales e independientes.

Por otro lado, Hollman Morris tiene el visto bueno de Mais, la UP, por sectores progresistas y por Gustavo Petro.

El exalcalde de Bogota Jaime Castro cree que la división de la izquierda pone en peligro su regreso a la alcaldía de la ciudad.

“Es un riesgo por la división y por el hecho de que la ciudad sabe muy bien cuál es su suerte con los llamados gobiernos de la izquierda populista”, dice Castro.

No piensa lo mismo la analista política Sandra Borda:

“Creo que la candidatura de Hollman Morris es una candidatura debilitada y que Petro no supo sanear de los escándalos, no creo que esa candidatura le signifique un riesgo grande a Claudia López”, dice.

Los dos candidatos de la izquierda han tenido bajas en sus filas: a Claudia López se le retiró Jorge rojas de la Colombia Humana y a Morris lo abandonó un grupo de mujeres de la Colombia Humana.

Morris advierte que seguirá en su lucha por la alcaldía y descarta un posible acercamiento con Claudia López.