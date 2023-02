Claudia López y Gustavo Petro, volando juntos: la foto del día

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , se reencontraron luego de días tensos por cuenta de declaraciones de parte y parte sobre un tema en específico: la primera línea del metro de Bogotá.

En la tarde de este jueves, el propio jefe de Estado publicó una imagen que muestra a ambos mandatarios dialogando sobre una mesa. “El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas”, fue la frase que acompañó la imagen tomada de camino a la cumbre de Asocapitales.

El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas. pic.twitter.com/y2eAjghLAD — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2023

La imagen se conoce horas después de que la alcaldesa lamentara que el actual gobierno no incluyera “el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan de Desarrollo”. Incluso, envió algunos dardos: “¿Concretando el chantaje, Ministro? ¿Van a parar el metro? ¿A seguir dilatando las autorizaciones de crédito del metro subterráneo a Suba y Engativá?”.

Acusaciones de parte y parte

A inicios de esta semana la alcaldesa Claudia López le había pedido al gobierno de Gustavo Petro no quitarle al Distrito los recursos que se necesita para seguir con obras como la segunda línea del metro de Bogotá y la calle 13. En Noticias Caracol se refirió al conflicto que tendrían el presidente Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, precisamente, por la primera línea que ya está en construcción.



“Lo que necesitamos es hacer más, no menos, lo que necesitamos es trabajar juntos, no volver a disputas políticas. Que es como Peñalosa le paró el proyecto del metro al alcalde Petro -lo cual es cierto y fue injusto- entonces ahora el presidente Petro le va a parar el contrato que hizo Peñalosa”, dijo la funcionaria.

Entre otras cosas, Claudia López acusó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de querer "chantajear" a Bogotá con el tema del metro. "No solo están amenazando a Bogotá, sino a municipios cercanos", afirmó la mandataria en Noticias Caracol.

La alcaldesa de Bogotá también señaló al presidente Gustavo Petro de no consultarla y de hablar directamente con el consorcio chino a cargo de la obra: "A mí me saltó el presidente, ni siquiera me preguntó". "De hecho le dije: yo soy la alcaldesa", agregó.

Casi de inmediato, el presidente Gustavo Petro le contestó a Claudia López. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “Aquí se evidencia cómo compraron predios sin tener estudios de diseño. Expropiaron a familias bogotanas sin tener estudios. Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el Distrito. No hay detrimento sino enriquecimiento patrimonial”.

Aparentemente esta reunión en el aire, de camino hacia la cumbre de Asocapitales, podría servir para limar las asperezas alrededor de la primera línea del metro de Bogotá.