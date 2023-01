Claudia López y Miguel Uribe critican a Galán por propuesta contra insultos

El debate fue a raíz de un video que Carlos Fernando Galán publicó en su cuenta de Twitter para retarlos a cesar ataques entre políticos.

Galán preguntó directamente a Claudia López, Hollman Morris y Miguel Uribe si “se le miden” al #VamoACalmarnoChallenge.



“Nunca he caído en ataques personales, pero he subido el tono y el ‘challenge’ tiene que ver con eso, con ser coherente y por eso voy a hablar de lo que veo positivo de Claudia, de Miguel y Hollman”, afirmó el representante por el movimiento Bogotá para la Gente.



Claudia López no aceptó el reto: “Bogotá no está para triquiñuelas de políticos ni para saboteos ni peleas (…) invito a los demás a que hablemos menos y hagamos más. Es con acciones”.

El aspirante por la coalición Avancemos, Miguel Uribe, también lo calificó de oportunista: “Carlos Fernando Galán critica las discusiones cuando no está involucrado, pero le parecen bien cuando es él quien las protagoniza”.



.@CarlosFGalan critica las discusiones cuando no está involucrado, pero le parecen bien cuando es él quien las protagoniza.



Parece que la única oportunista no es @ClaudiaLopez.



No confunda insultos con defender convicciones. Lo que está en juego es el futuro de Bogotá. pic.twitter.com/QWQEAKaW1C — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 26, 2019