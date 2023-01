CNE le pone la lupa al Partido Liberal por denuncia de que recibió dinero de Odebrecht

Si la suma, que presuntamente fue a parar a la reelección de Juan Manuel Santos, no fue reportada, el movimiento político podría perder su personería jurídica.

Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, en cuestión de días el país sabrá si Odebrecht aportó dinero para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014 a través del Partido Liberal, tal y como lo dijo ante la Fiscalía el empresario Andrés Sanmiguel, quien aseguró que para la entrega de 3.894 millones simularon contratos de la Ruta del Sol 2.

Ante estos nuevos elementos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, pidió examinar los libros de contabilidad de la campaña de reelección de Santos y también la del Partido Liberal.

“Si un partido político o un movimiento político o una campaña omite entregarle información financiera al Consejo Nacional Electoral puede ser sancionado, incluso, hasta con la pérdida de la personería jurídica de ese partido o movimiento político”, indicó Sanabria.

El presidente del alto tribunal dijo que la investigación va por buen camino y que espera que no haya dilaciones.

“El Consejo Nacional Electoral designó una comisión de magistrados investigadores, quienes ya vienen adelantando una investigación recopilando pruebas y verificando si lo que ha manifestado el señor San Miguel es cierto o no es cierto”, añadió.

Desde el Partido Liberal niegan que a sus cuentas hubiera ingresado dinero de Odebrecht tal como lo dijo el empresario Andrés Sanmiguel ante la Fiscalía.