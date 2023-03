CNE ratifica sanción a campaña de Nicolás Petro en 2019 por manejo indebido de dineros

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la sanción a la campaña de Nicolás Petro cuando aspiró a la Gobernación de Atlántico en 2019, por manejo indebido de dineros.

La sanción se da al hijo del presidente Gustavo Petro y a quien fue su gerente de campaña, Máximo Noriega, al establecerse que los dineros utilizados para financiar la aspiración de Nicolás Petro estuvieron fuera de la cuenta bancaria autorizada.

En esa cuenta oficial solo se reportó un millón de pesos, mientras que por fuera de ella se manejaron casi $175 millones. La sanción para Nicolás Petro y su exasesor de campaña es de casi 15 millones de pesos cada uno.

Entretanto, este martes, 14 de marzo de 2023, en su primera aparición en público después del escándalo por presuntamente recibir más de mil millones de pesos para la campaña presidencial de su padre, Nicolás Petro se defendió.

Leyendo un comunicado, insistió en que no es culpable y que en los últimos días ha "sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa" y que se le ha "vulnerado" su "derecho a la presunción de inocencia”.

“Me defenderé, desde el plano legal, de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”, declaró el hijo del presidente Petro.

También negó que haya intentado refugiarse en otros países, como México o Estados Unidos, comentario que estaría relacionado con lo informado por la Procuraduría, que aseguró que desde el pasado 3 de marzo estaba buscando a Nicolás Petro para notificarle de una investigación que abrió para determinar su responsabilidad en el presunto recibimiento de dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial de su padre en el año 2022.

“Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar, les refiero que hay términos legales”, recalcó.

Asimismo, Nicolás Petro pidió a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de su expareja sentimental Day Velásquez.

“Tantos señalamientos lanzados sobre mí no son más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y, aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío en que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia”, sostuvo el diputado del Atlántico.